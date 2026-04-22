Skenë e pazakontë në dyqan në Zagreb, fotografia po bën bujë në Facebook
Pas skenës së fotografuar në një dyqan në Zagreb duket qartë se fshihet një histori e pazakontë dhe mjaft kurioze.
Pamja e një vajze të veshur me fustan nusërie në një ambient krejtësisht të papritur, pikërisht në repartin e produkteve të mishit të thatë, ka ngjallur menjëherë vëmendje dhe kureshtje te publiku.
Si ka përfunduar ajo aty në atë gjendje dhe në atë moment ende nuk dihet, dhe nuk ka asnjë shpjegim zyrtar apo të konfirmuar për ngjarjen. Megjithatë, mungesa e informacionit nuk e ka ndalur aspak imagjinatën e njerëzve.
Përkundrazi, fotografia është shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale, veçanërisht në Facebook, ku mijëra përdorues kanë filluar të komentojnë, të bëjnë shaka dhe të krijojnë teori të ndryshme se çfarë mund të ketë ndodhur.
Disa e shohin si një situatë komike, të tjerë si një moment nga një dasmë që ka marrë një kthesë të pazakontë, ndërsa të tjerë thjesht argëtohen duke hamendësuar arsyet e mundshme pas kësaj skene të çuditshme. /Telegrafi/