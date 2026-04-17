Skandali Epstein thellon krizën politike në Britani, shkarkohet një tjetër zyrtar i lartë
Një nga nëpunësit civilë më të lartë të Britanisë, Olly Robbins, u shkarkua, ndërsa qeveria e Keir Starmer u përfshi nga një krizë në thellim për shkak të emërimit të ish-ambasadorit të saj në SHBA, Peter Mandelson.
Starmer dhe sekretarja e tij e jashtme, Yvette Cooper, humbën besimin te Robbins, zyrtari më i lartë në Zyrën e Jashtme dhe Zhvillimit (FCDO), tha një zyrtar britanik i njohur me çështjen, pasi një raport i ri zbuloi detaje të reja të rolit të tij në verifikimin e sigurisë për Mandelson, shkruan Politico.
Ky veprim vjen ndërsa kryeministri britanik përballet me pyetje në rritje për faktin se Mandelson dështoi të kalonte verifikimin e sigurisë - por u bë ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në SHBA gjithsesi në dhjetor 2024.
Mandelson, një politikan i Partisë Laburiste, u shkarkua shtatorin e kaluar nga roli i lartë diplomatik për shkak të lidhjeve të tij me abuzuesin e dënuar seksual Jeffrey Epstein.
Gazeta Guardian raportoi për herë të parë se atij i ishte dhënë drita e gjelbër për të marrë detyrën në Uashington kundër këshillës së agjencisë qeveritare të shqyrtimit, Vettingut të Sigurisë së Mbretërisë së Bashkuar.
Por, raportohet se shkarkimi i Robbins nuk ka gjasa t’i zbusë pyetjet në lidhje me gjykimin e vetë Starmer në emërimin e politikanit në postin diplomatik.
Opozita e ka akuzuar tashmë kryeministrin — i cili tha më parë këtë vit se gjatë emërimit ishte ndjekur një “proces i plotë i rregullt ligjor” — për mashtrim të parlamentit, një çështje dorëheqjeje sipas kodit ministror në Mbretërinë e Bashkuar. /Telegrafi/