Skandal në Botëror! Kapiteni i Kepit të Gjelbër po hetohet për përdhunim
Kapiteni i Kombëtares së Kepit të Gjelbër, Ryan Mendes, është bërë subjekt i një hetimi nga policia e Zelandës së Re pas një kallëzimi për përdhunim, që dyshohet se ka ndodhur në mars të vitit 2026.
Sipas mediumit brazilian geglobo, rasti është nën hetim që nga prilli, ndërsa autoritetet ligjzbatuese po shqyrtojnë provat, përfshirë deklaratat e dëshmitarëve dhe dokumentacionin mjekësor të dorëzuar nga denoncuesja.
Raportohet se gruaja, e cila ka punuar si përkthyese gjatë qëndrimit të delegacionit të Kepit të Gjelbër, ka paraqitur zyrtarisht kallëzim në polici.
Ajo gjithashtu ka kontaktuar disa organizata të futbollit, përfshirë FIFA-n dhe Federatën e Futbollit të Kepit të Gjelbër, duke kërkuar hapjen e një hetimi dhe ndërmarrjen e masave të mundshme disiplinore.
🚨 BREAKING: Cape Verde Player Ryan Mendes (36) is under investigation for alleged rape, reports @geglobo! 🇨🇻⚠️
A Brazilian woman told New Zealand police that she was raped by him in a hotel during a friendly game between Cape Verde & Chile in March 2025. pic.twitter.com/an6K5U27kM
— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 27, 2026
Policia e Zelandës së Re ka konfirmuar se hetimet janë ende në zhvillim, por nuk ka bërë publike detaje të mëtejshme për shkak të konfidencialitetit të procedurës.
Ndërkohë, FIFA dhe autoritetet e futbollit nuk kanë dhënë ende ndonjë koment publik lidhur me rastin.
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Vetë Ryan Mendes, sulmuesi 36-vjeçar që aktivizohet te klubi turk Igdir FK, vazhdon të jetë pjesë e Kombëtares së Kepit të Gjelbër në Kupën e Botës 2026.
Përfaqësuesja e tij ka siguruar kualifikimin në fazën me eliminim direkt, ku së shpejti do të përballet me Argjentinën./Telegrafi/