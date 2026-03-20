“S’kam asnjë raport, as politik e as emocional”, Kryemadhi: Metës ia kisha shënuar emrin ‘zemra ime’, nuk ia fal mosbesimin
Monika Kryemadhi është shprehur se aktualisht nuk ka më asnjë raport me ish-bashkëshortin, Ilir Meta, qoftë politik apo emocional.
E ftuar në ‘Top Story’, Kryemadhi theksoi se ajo që nuk ia fal Ilir Metës është fakti që nuk kishte besim ndaj saj, ndërsa shtoi se ajo nuk ka qenë kurrë dyshuese për vendimet e tij.
“Nuk kam më asnjë raport, qoftë politik apo emocional me Metën. Jam vetëm në raport me fëmijët. Unë, jo vetëm Metës, por kujtdo njeriu nuk i fal kurrë mungesën e besimit që kishin ndaj meje. Nuk do ta pranoja kurrë që besimin e Metës ndaj meje ta thyente një njeri kalimtar në jetën e tij. Nuk kam vendosur kurrë në dyshim asnjë vendim të tij.
Unë Ilir Metën e kisha regjistruar me emrin ‘zemra ime’, kurse Metës i kishin thënë që Monika ka dashnor, ka të dashur. Kur e lexoi prokurori që numri i regjistrua si ‘zemra ime’ ishte Ilir Meta, ngelën të gjithë. Ilir Meta besoj më shumë rrethin e tij shoqëror sesa mua”, u shpreh Kryemadhi.