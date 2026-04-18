S’ka fitues në “Zahir Pajaziti”, Llapi e Prishtina ndajnë pikët
Është mbyllur pa fitues derbi ndërmjet Llapit dhe Prishtinës në kuadër të xhiros së 29-të në Superligën e Kosovës.
Pavarësisht rasteve të shumta nga dy skuadrat, si dhe aksioneve të vazhdueshme – epilogu përfundimtar rezultoi të jetë 0-0.
Llapi në përgjithësi kishte tentimet më të mira megjithatë u vërejt mjaftë shumë mungesa e Muhamet Hysenit, pasi iu mungoi finalizimi i tyre.
Altin Gjokaj gjithashtu vlen të vlerësohet lartë pasi e shpëtoi skuadrën “bardhëkaltër” disa herë, ku me pritje fantastike ua mohoi golin vendasve.
Prishtina ndërkohë u këndell vonë për të rrezikuar më shumë në 10-minutëshin e fundit, ku edhe kërkuan një penallti si dhe ishin afër të realizonin përmes Ardian Mujës, megjithatë goditja e këtij të fundit përfundoi jashtë portës.
Kësisoj, Prishtina zë pozitën e tretë me 44 pikë ndërsa Llapi renditet në vendin e shtatë me 33 sosh./Telegrafi/