“Situatë emergjente me materie të rrezikshme”, FSK kryen trajnimin për dekontaminimin e viktimave në masë
Forca e Sigurisë së Kosovës ka bërë të ditur se Kompania e Materieve të Rrezikshme e Gardës Kombëtare të FSK-së, ka përfunduar me sukses trajnimin për Dekontaminimin e viktimave në masë.
Në njoftim bëhet e ditur se trajnimi është mbajtur me qëllim aftësimin e pjesëtarëve të KMRR-së për ngritjen, sistemimin, funksionalizimin dhe operimin me sistemin e dekontaminimit të viktimave në masë gjatë situatave emergjente me materie të rrezikshme.
“Me këtë sistem të sofistikuar, kjo njësi është e gatshme të ofroj ndihmë të gjithë qytetarëve në çdo incident masiv me numër të madh të viktimave. Forca e Sigurisë së Kosovës mbetet e përkushtuar dhe e gatshme që të ndihmojë dhe mbështesë të gjithë qytetarët e vendit”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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