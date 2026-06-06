Simiq rikthen narrativat nacionaliste gjatë fushatës: Kundërshtarët politikë i krahason me “tradhtarë” historikë
Nënkryetari i Lista Serbe, Igor Simiq, ka përdorur retorikë të fortë nacionaliste gjatë një tubimi elektoral, duke krahasuar kundërshtarët politikë me figura historike që në narrativën nacionaliste serbe konsiderohen simbol i tradhtisë.
Në fjalimin e tij, Simiq iu referua betejës së Kosovës dhe figurave mesjetare serbe, duke bërë dallimin mes atyre që, sipas tij, populli serb i nderon dhe atyre që i konsideron tradhtarë.
“Populli ynë i kujton të gjithë ata. Edhe Brankoviqët, edhe Jugoviqët, edhe Obiliqët, edhe Hrebeljanoviqët. Brankoviqëve nuk u kemi ngritur kurrë përmendore, ndërsa Obiliqëve po. Kurrë nuk i kemi kujtuar dhe kënduar atyre që janë larguar nga rrënjët e tyre”, deklaroi ai.
Deklarata të tilla janë interpretuar si përpjekje për të etiketuar kundërshtarët politikë brenda komunitetit serb si “tradhtarë”, duke përdorur referenca historike dhe mitologjike që kanë luajtur rol të rëndësishëm në mobilizimin nacionalist serb gjatë dekadave të fundit.
Simiq vazhdoi me mesazhe që lidhen me pretendimin se Kosova mbetet vendi i vetëm ku serbët mund të ndihen “në shtëpinë e tyre”.
“Kjo është një betejë për të gjithë ata që kanë ikur – që të kthehen, sepse vetëm këtu janë në shtëpinë e tyre”, tha ai.
Në të njëjtin fjalim, ai falënderoi aktivistët e Listës Serbe, duke pretenduar se ata janë përballur me ndalime, identifikime dhe arrestime jo për shkak të shkeljeve ligjore, por për shkak të përkatësisë së tyre etnike.
“Ata janë keqtrajtuar, legjitimuar dhe arrestuar jo sepse janë kriminelë, por sepse janë serbë të ndershëm që mbajnë me krenari flamurin e tyre trengjyrësh”, deklaroi Simiq.
Retorika e përdorur nga zyrtari i Listës Serbe vjen në një periudhë fushate zgjedhore dhe rikthen narrativat e viteve ’90, kur kundërshtarët politikë dhe zërat kritikë shpesh stigmatizoheshin si tradhtarë të interesave kombëtare.=