Siljanovska-Davkova: Pa financa, nuk ka gjyqësor të pavarur dhe efikas
Pa burime financiare, nuk mund të ketë një gjyqësor të pavarur dhe efikas, tha presidentja e RMV-së, Gordana Sinjanovska Davkova.
Në përgjigje të pyetjes së një gazetari, ajo tha se i kupton dilemat e të gjithëve në lidhje me ndryshimet ligjore që po përgatiten në gjyqësor, por se beson në deklaratën e Prokurorit Publik të Shtetit, Nenad Saveski, i cili tha se sheh zgjidhje në aspektin e financimit.
"Nuk po flasim vetëm për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë, po flasim për mbështetje logjistike shumë të rëndësishme për punën e gjyqësorit, përfshirë Këshillin Gjyqësor dhe institucionet e tjera, që do të thotë se të gjithë në institucionet ligjërisht të vlefshme kanë të drejtë, pa burime financiare, pavarësia dhe efikasiteti nuk mund të arrihen", tha Siljanovska-Davkova.
Në konferencën e 16-të të Kryetarëve të Gjykatave së Lartë nga Evropa Qendrore dhe Lindore, që mbahet sot në Shkup, ajo tha se puna e të gjithë gjyqësorit vlerësohet përmes punës së Gjykatës së Lartë.
"Çdo përpjekje për të politizuar Gjykatën e Lartë është një rrezik jo vetëm për pavarësinë gjyqësore, por edhe për rendin demokratik", tha Siljanovska Davkova.
Ajo shtoi se qytetarët kanë të drejtë të marrin drejtësi në gjykata të pavarura, nga gjyqtarë të pavarur, dhe se pavarësia e gjyqtarëve është ajo që duhet të mbrohet./Telegrafi/