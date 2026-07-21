Caktohet masa e paraburgimit për tre të dyshuarit për ndotjen e ujit në Gositvar
Prokuroria Themelore e Gostivarit ka caktuar masën e paraburgimit për tre pesona, të dyshuar për ndotjen e ujit në Gostivar.
Dragosllava Veselinova, gjykatëse penale në Gjykatën Themelore në Gostivartha se janë pranuar propozimet e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit për u.d drejtoreshë e NP “Komunalec” – Gostivar, Artana Asani, udhëheqësi teknik Leon Nuredini dhe përgjegjësi i Departamentit për ujësjellës, kanalizim dhe punë ndërtimore, Vadedin Dauti.
Të tre, akuzohen për “Vepra të rënda kundër mjedisit jetësor dhe natyrës të shkaktuara me veprime të ndotjes së ujit për pije”./Telegrafi/
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