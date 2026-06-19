Sigurime, pensione dhe mbrojtje juridike për bizneset me NOVATRA Vermögensberatung
Menaxhimi i një biznesi në Zvicër kërkon planifikim të kujdesshëm, siguri financiare dhe mbrojtje të duhur ndaj rreziqeve të përditshme. Në këtë drejtim, Novatra Vermögensberatung AG ofron zgjidhje profesionale për klientët biznesorë, duke i ndihmuar kompanitë të mbrojnë stafin, asetet dhe funksionimin e tyre.
Përmes këshillimit të personalizuar, Novatra mbështet bizneset në sigurimin e punonjësve, mbulimet shëndetësore dhe aksidentale, sigurimin ditor në rast sëmundjeje, si dhe në zgjidhjet për përgjegjësinë biznesore. Këto shërbime u japin kompanive më shumë siguri dhe i ndihmojnë të shmangin pasoja financiare nga situata të papritura.
Një pjesë e rëndësishme e ofertës është edhe këshillimi për pensionet profesionale dhe BVG, duke u mundësuar bizneseve të krijojnë plane të qarta dhe të përshtatshme për punonjësit e tyre.
Novatra ofron gjithashtu mbrojtje juridike për kompanitë, sigurim të inventarit dhe pasurisë afariste, si dhe zgjidhje për sigurimin e flotës së automjeteve. Në një kohë kur rreziqet digjitale janë gjithnjë e më të pranishme, kompania ofron edhe mbrojtje cyber, duke ndihmuar bizneset të jenë më të përgatitura ndaj sulmeve kibernetike, humbjes së të dhënave apo ndërprerjeve operative.
Me përvojë, qasje profesionale dhe zgjidhje të përshtatura sipas nevojave të çdo kompanie, Novatra Vermögensberatung AG ndihmon bizneset në Zvicër të ndërtojnë më shumë stabilitet, siguri dhe kontroll mbi rreziqet që mund të ndikojnë në zhvillimin e tyre.