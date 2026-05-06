Si t’i mbani luleshtrydhet të freskëta për më gjatë, një truk i thjeshtë që funksionon
Luleshtrydhet janë një frut delikat që prishet shpejt, por një hap i thjeshtë para ruajtjes së tyre mund t'ua zgjasë freskinë. Duhet t'i zhytni në ujë të ftohtë me sodë buke.
Sipas një studimi nga Universiteti i Masaçusetsit, zhytja e manave në një tretësirë me ujë dhe sodë buke mund të ndihmojë në largimin e papastërtisë, baktereve dhe mbetjeve të pesticideve sipërfaqësore. Kjo gjithashtu mund të ngadalësojë kalbjen e frutave.
Rekomandohet që luleshtrydhet të zhyten në ujë të ftohtë me sodë buke për 15 minuta, pastaj të kullohen në një kullesë dhe të shpëlahen. Pas kësaj, ato duhet të lihen të thahen në ajër të pastër ose të thahen lehtë me letër kuzhine dhe të ruhen në një enë. Ruajini në një enë qelqi hermetike për freski maksimale.
Vini re se soda e bukës ndonjëherë mund t’i zbusë luleshtrydhet, kështu që uthulla mund të përdoret si zëvendësim. Për një shpëlarje të tillë, rekomandohet një sasi prej 100 mililitrash uthull dhe 300 mililitra ujë, një zhytje e shkurtër prej një deri në dy minutash, një shpëlarje e shpejtë me ujë të ftohtë dhe një tharje shumë e plotë para se të hidhet.
Nëse hahen në të njëjtën ditë, luleshtrydhet mund të ruhen në një temperaturë më të freskët ambienti, larg rrezeve të diellit dhe burimeve të nxehtësisë. Për ruajtje nga dy deri në pesë ditë, rekomandohet të ndani frutat e buta ose të mykura, të mbuloni enën me letër kuzhine dhe t'i vendosni luleshtrydhet në një shtresë të vetme, me rrjedhje të mjaftueshme ajri në frigorifer.