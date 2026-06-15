Si t’i aktivizoni të gjitha funksionet e PlayStation 5 DualSense në PC përmes Bluetoothit
Lojtarët që përdorin kontrolluesin DualSense të PlayStation 5 në kompjuter më në fund mund të shijojnë dridhjet e avancuara haptike dhe audion pa tel.
Deri më tani, këto funksione punonin në PC vetëm përmes kabllos, pasi Sony nuk kishte ofruar mbështetje të plotë për Bluetooth. Një përditësim i ri i programit të pavarur DSX e zgjidh këtë problem.
Ekipi i zhvilluesve Paliverse ka publikuar një version testues të softuerit në Steam, i cili mundëson transmetimin e audios origjinale dhe reagimit haptik përmes lidhjes Bluetooth.
Sistemi krijon një kontrollues virtual brenda kompjuterit dhe kështu zhbllokon potencialin e plotë të DualSense pa pasur nevojë për kabllo.
Kjo zgjidhje nuk është plotësisht falas. Programi bazë kushton rreth 8 dollarë në Steam, ndërsa shtojca e nevojshme për krijimin e kontrolluesit virtual kushton edhe 4 dollarë shtesë. Për përdoruesit e modeleve më të avancuara, si DualSense Edge, kjo konsiderohet një kosto e vogël për lirinë e plotë gjatë lojës.
Versioni i ri sjell gjithashtu një ndërfaqe të ridizajnuar, kontroll më të mirë të ndriçimit, personalizim më të avancuar të butonave dhe përmirësime në menaxhimin e profileve, duke ua lehtësuar lojtarëve ruajtjen dhe ndarjen e konfigurimeve të tyre për lojëra të ndryshme. /Telegrafi/