Si të përballeni me emocionet e vështira dhe momentet e rënda: Aftësia që mund të mësohet
Jo çdo mënyrë sjell zgjidhje. Ekspertët tregojnë si të menaxhoni stresin, të qetësoni mendjen dhe të gjeni strategjitë që ju përshtaten më së miri
Përballja me emocionet e pakëndshme dhe momentet e vështira është aftësi që mund të zhvillohet. Secili prej nesh herë pas here përballet me stres, situata sfiduese dhe ndjenja të rënda. Qoftë një ditë e vështirë në punë, konflikt në marrëdhënie apo ndjenjë humbjeje, mënyra se si reagojmë ndikon drejtpërdrejt në gjendjen tonë emocionale dhe në funksionimin e përditshëm.
Lehtësim i menjëhershëm apo mirëqenie afatgjatë?
Aftësitë e përballjes janë strategji që ndihmojnë në menaxhimin e stresit, rregullimin e emocioneve dhe gjetjen e përgjigjeve të përshtatshme ndaj sfidave. Kur zhvillohen në mënyrë të shëndetshme, ato mund të përmirësojnë shëndetin mendor dhe fizik, si edhe cilësinë e jetës.
Megjithatë, jo të gjitha mënyrat e reagimit janë të dobishme. Disa sjellin lehtësim të çastit, por më vonë krijojnë vështirësi të reja. Prandaj synimi është të ndërtohen qasje që jo vetëm e zbusin shqetësimin, por ndihmojnë edhe në zgjidhjen e situatës.
Strategjitë e përqendruara te problemi dhe te emocionet
Kur përballemi me stresin, zakonisht reagojmë në dy drejtime: duke ndryshuar situatën ose duke ndryshuar mënyrën si ndihemi ndaj saj.
Strategjitë e përqendruara te problemi synojnë burimin e stresit. Nëse jeni të pakënaqur në punë, biseda me eprorin, kërkimi i zgjidhjeve ose hartimi i një plani për përmirësim mund të sjellë ndjenjë kontrolli dhe sigurie.
Nga ana tjetër, strategjitë e përqendruara te emocionet janë të rëndësishme kur situata nuk mund të ndryshohet menjëherë. Në çaste trishtimi, humbjeje apo pasigurie, është e nevojshme të mësojmë si t’i përpunojmë ndjenjat pa i shtypur.
Në praktikë, qasja më e mirë varet nga rrethanat. Ndonjëherë duhet vepruar, ndërsa herë të tjera duhet ndalur dhe t’i kushtohemi vetes, transmeton Telegrafi.
Si duken këto strategji në jetën e përditshme
Imagjinoni të merrni një vlerësim negativ në punë. Reagimi i parë mund të jetë frustrim ose ankth. Në këtë rast, qasja te problemi do të ishte biseda me eprorin dhe përcaktimi i hapave konkretë për përmirësim. Paralelisht, aktiviteti fizik ose një pushim i shkurtër mund të ndihmojnë në uljen e tensionit emocional.
I njëjti parim vlen edhe në familje. Nëse fëmija ose adoleshenti nuk respekton marrëveshjet, vendosja e kufijve është qasje praktike. Por para reagimit, qetësimi përmes frymëmarrjes ose relaksimit mund të shmangë impulsivitetin.
Te frika nga paraqitja publike, kombinimi i të dy qasjeve jep rezultatet më të mira: përgatitja dhe ushtrimi rrisin sigurinë, ndërsa teknikat e frymëmarrjes ndihmojnë në kontrollin e emocioneve.
Mënyra të shëndetshme për rregullimin e emocioneve
Kur emocionet janë të forta, është e rëndësishme të gjendet mënyrë për t’i përpunuar pa i shmangur. Kujdesi për veten është një hap i vlefshëm. Kjo mund të jetë një banjë e ngrohtë, qëndrim në natyrë ose një filxhan çaji në qetësi.
Aktivitetet krijuese, si vizatimi, muzika ose një hobi, mundësojnë shprehjen e emocioneve në mënyrë të shëndetshme. Aktiviteti fizik, edhe një shëtitje e shkurtër, shpesh ndihmon në uljen e tensionit dhe përmirësimin e humorit.
Teknikat e vetëdijes së plotë, si përqendrimi në çastin e tanishëm ose praktikimi i mirënjohjes, ndihmojnë në uljen e mbingarkesës mendore. Edhe mbajtja e ditarit apo ushtrimet e frymëmarrjes mund të sjellin qetësi të brendshme.
Këto strategji nuk duhet të shërbejnë si arratisje nga problemet, por si mbështetje për t’i parë ato më qartë.
Kur duhet fokusuar te zgjidhja e problemit
Kur ekziston mundësi reale për ndryshim, qasja aktive sjell rezultatet më të mira. Kjo mund të nënkuptojë kërkim mbështetjeje nga njerëzit e afërt ose profesionistët, hartim planesh konkrete apo vendosje kufijsh të qartë.
Ndonjëherë zgjedhja më e shëndetshme është largimi nga situata që shkakton vazhdimisht stres. Po ashtu, organizimi më i mirë i kohës mund të ulë ndjeshëm mbingarkesën dhe kaosin e përditshëm.
Këto hapa ndihmojnë në rikthimin e ndjenjës së kontrollit, e cila është faktor kyç në uljen e stresit.
Modele të pashëndetshme që e përkeqësojnë gjendjen
Edhe pse disa zakone duken si zgjidhje e shpejtë, ato shpesh krijojnë probleme shtesë. Përdorimi i alkoolit ose substancave të tjera mund të sjellë lehtësim afatshkurtër, por në planin afatgjatë dëmton shëndetin mendor dhe fizik.
Në të njëjtën mënyrë, ngrënia e tepërt, gjumi i tepërt ose blerjet impulsive mund të bëhen mënyrë shmangieje, në vend të zgjidhjes së problemit. Edhe ankesat e vazhdueshme pa kërkuar zgjidhje e zgjasin pakënaqësinë.
Kur të kërkoni ndihmë profesionale
Nëse ndjeni se nuk po arrini të zhvilloni mënyra të shëndetshme përballjeje ose shpesh mbështeteni në modele që ju dëmtojnë, biseda me një profesionist të shëndetit mendor mund të jetë hap i rëndësishëm. Mbështetja në kohë mund të ndihmojë në kuptimin e emocioneve, zhvillimin e strategjive efikase dhe përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme psikologjike. /Telegrafi/