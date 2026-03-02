Si të pastroni në mënyrë efektive njollat nga një furrë me mikrovalë
Salcat, supat ose ushqimi i mbetur i mbinxehur mund të lënë njolla të mëdha dhe aroma të pakëndshme në mikrovalën tuaj.
Edhe pse mirëmbajtja e rregullt ndihmon në parandalimin e problemeve të mëdha, në disa raste është i nevojshëm një pastrim i plotë për ta mbajtur pjesën e brendshme të furrës suaj të shkëlqyeshme.
Për një pastrim efikas, nuk keni nevojë për mjete të shtrenjta ose kimikate agresive për të arritur rezultate të mira. Në rastet kur furra juaj me mikrovalë është plotësisht e ndotur, ekspertja e pastrimit Sarah Meckalliser veçoi disa këshilla efektive, shkruan Simply Recipes.
"Hidhni një gotë ujë dhe një deri në dy lugë gjelle uthull në një enë të përshtatshme për mikrovalë. Pastaj ngroheni në mikrovalë për pesë minuta", tha ajo.
Në këtë mënyrë, avulli do të zbusë çdo ushqim të tharë, pas së cilës pjesa e brendshme mund të fshihet lehtësisht me një leckë të lagur ose me një peshqir letre. Gjithashtu, njollat duhet të pastrohen menjëherë. Edhe pse nuk është gjithmonë praktike, fshirja e rrëmujës sapo të ndodhë është mënyra më e lehtë për të parandaluar grumbullimin e papastërtisë.
"Nëse e lini ushqimin të thahet dhe të marrë ngjyrë kafe, pastrimi bëhet një proces që kërkon më shumë kohë", tha ajo.
Për vendet dhe qoshet e vështira për t'u arritur, rekomandohet të përdorni një furçë të vogël fërkimi, të lagur në ujë me sapun.