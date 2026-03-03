Si të kurseni karburant? Disa hapa të thjeshtë që bëjnë dallim në çdo udhëtim
Në një kohë kur shpenzimet për veturën po ndihen gjithnjë e më shumë në buxhetin familjar, kursimi i karburantit është bërë një nga prioritetet kryesore për çdo shofer.
Fatmirësisht, janë disa hapa të thjeshtë që mund të ndihmojnë ndjeshëm në uljen e konsumit dhe në rritjen e efikasitetit të automjetit.
Një nga mënyrat më të mira për të kursyer karburant është ngasja e qetë dhe pa lëvizje të ashpra. Përshpejtimet e forta dhe frenimet e shpeshta rrisin konsumin, ndërsa një stil më i kujdesshëm i vozitjes e ndihmon motorin të punojë më lehtë. Po ashtu, shumë rëndësi ka edhe mirëmbajtja e rregullt e veturës, pasi filtrat e ndotur, gomat pa presionin e duhur dhe servisi i vonuar ndikojnë drejtpërdrejt në shpenzimin më të madh të karburantit.
Një tjetër faktor shumë i rëndësishëm është zgjedhja e derivateve cilësore. Karburanti i mirë ndihmon në djegie më efikase, ruan performancën e motorit dhe mund të ndikojë që automjeti të bëjë më shumë kilometra me të njëjtën sasi furnizimi. Kjo do të thotë më pak ndalesa për mbushje dhe më shumë kursim në afat më të gjatë.Pikërisht për këtë arsye, furnizimi në Petrol Company mbetet një zgjedhje e mençur për shoferët që duan të kursejnë. Me derivate cilësore dhe çmime konkurruese, Petrol Company ofron një përfitim të dyfishtë: kujdes për automjetin dhe ndihmë reale në menaxhimin e shpenzimeve ditore.
Kur zgjedh cilësinë e Petrol Company ti bënë më shumë kilometra dhe në këtë mënyrë nuk fiton vetëm motori, por edhe xhepi juaj.