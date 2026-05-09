Si ta përshpejtoni televizionin me një truk të thjeshtë nga telekomanda
Shumë përdorues të Smart TV po përballen me ngadalësim të pajisjeve të tyre, sidomos gjatë përdorimit të aplikacioneve si YouTube apo Netflix. Në shumicën e rasteve, problemi nuk lidhet me internetin, por me grumbullimin e të dhënave të përkohshme në memorien e televizorit.
Ekspertët e teknologjisë theksojnë se çdo aplikacion që përdoret në Smart TV lë pas “cache” dhe skedarë të përkohshëm, të cilët me kalimin e kohës e ngarkojnë sistemin dhe e bëjnë pajisjen më të ngadaltë.
Gjithashtu, fikja e zakonshme e televizorit nga telekomanda shpesh nuk e mbyll plotësisht sistemin, pasi pajisja mbetet në gjendje “standby”.
Zgjidhja, sipas specialistëve, është një restart i plotë i pajisjes përmes një truku të thjeshtë me telekomandë. Përdoruesit duhet të mbajnë të shtypur butonin e ndezjes për rreth 10 sekonda, derisa televizori të fiket dhe të riniset me logon e prodhuesit.
Ky proces mbyll të gjitha proceset e fshehura dhe ndihmon në pastrimin e memorieve të përkohshme, pa fshirë të dhënat apo aplikacionet.
Në rastet kur kjo metodë nuk jep rezultat, rekomandohet edhe shkëputja e televizorit nga rryma elektrike për disa minuta, për të siguruar një rinisje të plotë të sistemit.
Ekspertët këshillojnë gjithashtu mirëmbajtje të rregullt të Smart TV-ve, duke fshirë aplikacionet e panevojshme dhe duke lënë hapësirë të lirë në memorien e pajisjes, si dhe duke bërë restart periodik për të ruajtur performancën optimale.
Sipas tyre, në shumë raste ngadalësimi i Smart TV nuk është shenjë e vjetërsimit të pajisjes, por thjesht pasojë e ngarkesës së softuerit që mund të zgjidhet me hapa të thjeshtë teknikë. /Telegrafi/