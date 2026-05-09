Shumë përdorues të Smart TV po përballen me ngadalësim të pajisjeve të tyre, sidomos gjatë përdorimit të aplikacioneve si YouTube apo Netflix. Në shumicën e rasteve, problemi nuk lidhet me internetin, por me grumbullimin e të dhënave të përkohshme në memorien e televizorit.

Ekspertët e teknologjisë theksojnë se çdo aplikacion që përdoret në Smart TV lë pas “cache” dhe skedarë të përkohshëm, të cilët me kalimin e kohës e ngarkojnë sistemin dhe e bëjnë pajisjen më të ngadaltë.

Gjithashtu, fikja e zakonshme e televizorit nga telekomanda shpesh nuk e mbyll plotësisht sistemin, pasi pajisja mbetet në gjendje “standby”.

Zgjidhja, sipas specialistëve, është një restart i plotë i pajisjes përmes një truku të thjeshtë me telekomandë. Përdoruesit duhet të mbajnë të shtypur butonin e ndezjes për rreth 10 sekonda, derisa televizori të fiket dhe të riniset me logon e prodhuesit.

Ky proces mbyll të gjitha proceset e fshehura dhe ndihmon në pastrimin e memorieve të përkohshme, pa fshirë të dhënat apo aplikacionet.

Në rastet kur kjo metodë nuk jep rezultat, rekomandohet edhe shkëputja e televizorit nga rryma elektrike për disa minuta, për të siguruar një rinisje të plotë të sistemit.

Ekspertët këshillojnë gjithashtu mirëmbajtje të rregullt të Smart TV-ve, duke fshirë aplikacionet e panevojshme dhe duke lënë hapësirë të lirë në memorien e pajisjes, si dhe duke bërë restart periodik për të ruajtur performancën optimale.

Sipas tyre, në shumë raste ngadalësimi i Smart TV nuk është shenjë e vjetërsimit të pajisjes, por thjesht pasojë e ngarkesës së softuerit që mund të zgjidhet me hapa të thjeshtë teknikë. /Telegrafi/

