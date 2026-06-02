Apple publikon iOS 26.5.1 dhe macOS 26.5.1
Apple publikoi një përditësim të ri të iOS, të quajtur 26.5.1. Siç nënkupton rritja e vogël, kjo nuk është aspak e madhe. Në fakt, qëllimi i tij i vetëm është të rregullojë një gabim specifik.
Megjithatë, nëse e keni hasur këtë gabim, duket sikur mund të jetë mjaft i keq - në thelb mund të parandalojë karikimin me tel në modelet iPhone Air dhe iPhone 17 kur bateria është pothuajse e shkarkuar, sipas regjistrit zyrtar të ndryshimeve, transmeton Telegrafi.
Pa dyshim, kur bateria është pothuajse e shkarkuar është pikërisht koha kur dëshironi më shumë që karikimi të funksionojë, kështu që është mirë që ky problem të zgjidhet. Apple thotë se vetëm një numër shumë i vogël përdoruesish u prekën.
Duke folur për gabimet specifike, macOS 26.5.1 është gjithashtu këtu për të rregulluar një problem për përdoruesit e ndërmarrjeve, ku Mac-ët me një çip M5 mund të fikeshin papritur kur përdornin "zgjerime të caktuara të rrjetit për filtrimin e përmbajtjes".
Javën e ardhshme, më 8 qershor, Apple do të zbulojë iOS 27 dhe macOS 27, të cilat pritet të dalin në vjeshtë, me shumë mundësi në shtator. /Telegrafi/