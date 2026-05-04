Si mund ta ndihmojë kafeja trupin tuaj të luftojë efektet e plakjes
Shkencëtarët kanë identifikuar një mekanizëm me anë të të cilit përbërësit në kafe mund ta ndihmojnë trupin të luftojë përkeqësimin e indeve që shoqërohet me plakjen.
Kafeja mbron trupin nga plakja duke u lidhur me receptorin NR4A1, një proteinë e lidhur me rregullimin e stresit, inflamacionin dhe riparimin e qelizave, ka zbuluar një studim i ri.
Edhe pse studimet e kanë lidhur konsumin e kafesë me një jetëgjatësi më të madhe dhe rrezik më të ulët të sëmundjeve kronike, deri më tani nuk ishte e qartë saktësisht se si ndodhin këto përfitime, sipas studimit.
Studiuesit në Kolegjin e Mjekësisë Veterinare dhe Shkencave Biomjekësore të Teksasit (VMBS) në Shtetet e Bashkuara zbuluan se përbërësit në kafe lidhen me një receptor në trup të njohur si NR4A1 - një proteinë e lidhur me plakjen, reagimin ndaj stresit dhe sëmundjet.
"Kafeja ka veti të njohura për promovimin e shëndetit", tha Stephen Safe i VMBS.
Ajo që kemi treguar është se disa nga këto efekte mund të lidhen me mënyrën se si përbërësit e kafesë bashkëveprojnë me këtë receptor, i cili është i përfshirë në mbrojtjen e trupit nga dëmtimet e shkaktuara nga stresi.
NR4A1 është një receptor bërthamor që ndihmon në rregullimin e aktivitetit të gjeneve në përgjigje të stresit dhe dëmtimit në trup.
Studiuesit e kanë përshkruar atë si një "sensor lëndësh ushqyese", një receptor që i përgjigjet komponimeve që gjenden në dietë dhe luan një rol në ruajtjen e shëndetit ndërsa trupi plaket.
Proteina NR4A1 ndihmon në kontrollin e inflamacionit, niveleve të energjisë dhe riparimit të indeve - të gjitha këto janë faktorë kyç në parandalimin e sëmundjeve si kanceri dhe rënia njohëse.
Në studimin e tyre, studiuesit zbuluan se komponime specifike në kafe, veçanërisht polifenolet dhe komponimet polihidroksiluara, lidhen me receptorin, duke ndikuar në aktivitetin e tij.
Ekipi zbuloi gjithashtu se këto komponime mund të kenë një ndikim në mbrojtjen nga sëmundjet, duke përfshirë zvogëlimin e dëmtimit të qelizave dhe ngadalësimin e rritjes së qelizave kancerogjene.
Kur NR4A1 u hoq nga qelizat, këto efekte mbrojtëse u zhdukën, duke mbështetur një rol për receptorin në ndërmjetësimin e efekteve të kafesë.
"Nëse dëmtoni pothuajse çdo ind, NR4A1 përgjigjet për të zvogëluar atë dëmtim. Nëse e hiqni atë receptor, dëmi është më i madh", tha ai.
Pavarësisht këtyre gjetjeve, studiuesit paralajmërojnë se përfitimet shëndetësore të kafesë nuk kufizohen vetëm në një mënyrë.
"Ka ende shumë punë për të bërë. Ne kemi krijuar një lidhje, por duhet ta kuptojmë më mirë se sa e rëndësishme është kjo lidhje", shton ai.
Mekanizmat që fshihen pas efekteve shëndetësore të kafesë janë studiuar gjerësisht. Një studim i kohëve të fundit zbuloi se konsumi i moderuar i kafesë me kafeinë shoqërohej me ulje të ankthit dhe përmirësim të vigjilencës dhe vëmendjes. Kafeina shoqërohet gjithashtu me një rrezik të reduktuar të inflamacionit.
Hulumtimi zbuloi gjithashtu se konsumimi i kafesë pa kafeinë tregon gjithashtu përmirësime në të nxënë dhe kujtesë tek konsumatorët, duke sugjeruar që përbërës të tjerë përveç kafeinës, siç janë polifenolet, janë përgjegjës për këto përfitime njohëse.