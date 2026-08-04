Shtrenjtimi i naftës nuk ka të ndalur – MINTI publikon çmimin e derivateve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 4 gusht.
Sipas vendimit të MINTI-t sot çmimi maksimal i lejuar i naftës ka shkuar në 1.80 euro për litër, 2 centë më shtrenjtë se të hënën.
Ndërkaq, çmimi i benzinës mbetet njëjtë më të hënën, 1.50 euro për litër.
Po ashtu nuk ka ndryshuar as çmimi i gazit, 0.60 euro për litër.
Çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe zgjasin 24 orë. /Telegrafi/
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