Shtëpia e Bardhë thotë se Trump nuk dëshiron të shohë njerëz të vriten në rrugët e Amerikës
Karoline Leavitt, sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë ka komentuar vrasjen e Alex Pretti dhe "skenën kaotike" në Minneapolis gjatë fundjavës.
"Askush në Shtëpinë e Bardhë, përfshirë presidentin Trump, nuk dëshiron të shohë njerëz të lëndohen ose të vriten në rrugët e Amerikës", tha ajo nga Shtëpia e Bardhë.
Ajo theksoi se kjo vlen për Pretti-n, Renee Good, gruan e vrarë në qytet nga një agjent i ICE më 7 janar, agjentët e zbatimit të ligjit dhe "shumë" viktima të dyshuara të krimeve të kryera nga kriminelë të huaj të paligjshëm.
Leavitt tha se FBI-ja, Departamenti i Sigurisë Kombëtare dhe zyrtarët kufitarë po hetojnë të shtënat, transmeton Telegrafi.
Leavitt vazhdoi të fajësojë "demokratët e zgjedhur", përfshirë guvernatorin e Minesotës, Tim Walz dhe kryetarin e bashkisë së Minneapolis, për incidentin, duke thënë: "Kjo tragjedi ndodhi si rezultat i një rezistence të qëllimshme dhe armiqësore nga udhëheqësit demokratë në Minesota".
Leavitt i akuzon ata se po pengojnë policinë lokale dhe shtetërore të bashkëpunojë me ICE-në dhe pretendon se ata i kanë inkurajuar "agjitatorët e krahut të majtë të ndjekin, regjistrojnë, përballen dhe pengojnë oficerët federalë që thjesht po përpiqen të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë të ligjshme, gjë që ka krijuar situata të rrezikshme që kërcënojnë si këta oficerë, ashtu edhe opinionin e gjerë dhe banorët e Minesotës".
Ajo i nxit Walz dhe kryetarin e bashkisë, Jacob Frey, si dhe autoritetet lokale të bashkëpunojnë me agjentët federalë dhe agjendën e Donald Trump. /Telegrafi/
