Shtëpia e Bardhë me figura komike përshkruan sulmet në Iran
Llogaria e Shtëpisë së Bardhë në platformën X ka publikuar një editim të “Wii Sports” të përzier me pamje të sulmeve amerikane ndaj Iranit.
Me një përshkrim që thotë “UNDEFEATED” (i papërballueshëm), videoja tregon qendra goditjeje dhe “holes‑in‑one” nga loja që ndërpriten në video me aeroplanë iranianë dhe shpërthime në zona.
Nën administratën e Trump, Shtëpia e Bardhë shpesh ka ndarë “meme” lidhur me sulme ushtarake dhe politikat e saj.
Që kur ka filluar lufta në Iran, llogaritë e tij në X kanë shpërndarë edhe editime të Call of Duty dhe Top Gun rreth sulmeve amerikane.
Nuk është vetëm për luftën. Kompania Pokemon së fundmi ka dënuar administratën Trump për përdorimin e personazheve dhe dizajneve të saj në një postim që thoshte “Make America Great Again”.
Dhe në janar, pasi ushtria amerikane rrëmbeu presidentin venezuelas, Nicolas Maduro dhe gruan e tij, Shtëpia e Bardhë postoi një seri shpjegimesh humoristike të bazuara në internet si justifikim për operacionin. /Telegrafi/