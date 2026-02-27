Shqipëria pajiset me raketa antitank “Javelin” nga Amerika
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dorëzuar Shqipërisë një sasi të konsiderueshme raketash antitank, Javelin, një prej sistemeve më të avancuar në botë.
E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nancy VanHorn, tha se ky është një hap i rëndësishëm në partneritetin mes SHBA dhe Shqipërisë, për sigurinë.
“Ky është një demonstrim për përkushtimin tonë për sigurinë rajonale. Sistemi Javelin është shumë i avancuar dhe përmbush objektivin e Shqipërisë për mbrojtjen kolektive”, tha VanHorn.
“Mjedisi i sigurisë me të cilin përballemi të gjithë kërkon që të gjithë aleatët të bëjnë pjesën e tyre. Jemi krenar që jemi partner në këto përpjekje”.
VanHorn vlerësoi edhe punën e ministrit të Mbrojtjes në ikje, Pirro Vengu.
