Shpërthimi dëmton shtëpi në Sao Paulo të Brazilit, duke lënduar tre persona
Një zjarr i shkaktuar nga një shpërthim i mundshëm gazi dëmtoi rreth 10 shtëpi dhe la tre persona të lënduar në qytetin më të madh të Brazilit, Sao Paulo, të hënën, tha departamenti lokal i zjarrfikësve.
Imazhet nga mediat lokale treguan çati të shkatërruara dhe tym në lagjen Jaguare, rreth 16 km nga qendra e qytetit të Sao Paulo-s, transmeton Telegrafi.
Departamenti shtetëror i zjarrfikësve të Sao Paulo-s tha në një postim në X se kishte vendosur 12 automjete zjarrfikëse për të shuar zjarrin, duke shtuar se një shpërthim i gazit të lëngshëm të naftës (LPG) ka të ngjarë të ketë shkaktuar incidentin.
Një zëdhënëse e departamentit të zjarrfikësve i tha mediave lokale më vonë se dy burra dhe një grua u shpëtuan me lëndime të lehta. Ajo tha se nuk u raportuan viktima.
"Disa ndërtesa u goditën. Nuk kemi numrin e saktë, por besojmë se rreth 10 u goditën drejtpërdrejt", tha ajo. /Telegrafi/
Casa explode no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, causa teria relação com uma tubulação de gás.
➡️ Assista à #GloboNews ao vivo: https://t.co/yAMjf4cw3V #GloboNewsMais pic.twitter.com/Ly3IHdcTjx
— GloboNews (@GloboNews) May 11, 2026