Një zjarr i shkaktuar nga një shpërthim i mundshëm gazi dëmtoi rreth 10 shtëpi dhe la tre persona të lënduar në qytetin më të madh të Brazilit, Sao Paulo, të hënën, tha departamenti lokal i zjarrfikësve.

Imazhet nga mediat lokale treguan çati të shkatërruara dhe tym në lagjen Jaguare, rreth 16 km nga qendra e qytetit të Sao Paulo-s, transmeton Telegrafi.

Departamenti shtetëror i zjarrfikësve të Sao Paulo-s tha në një postim në X se kishte vendosur 12 automjete zjarrfikëse për të shuar zjarrin, duke shtuar se një shpërthim i gazit të lëngshëm të naftës (LPG) ka të ngjarë të ketë shkaktuar incidentin.

Një zëdhënëse e departamentit të zjarrfikësve i tha mediave lokale më vonë se dy burra dhe një grua u shpëtuan me lëndime të lehta. Ajo tha se nuk u raportuan viktima.

"Disa ndërtesa u goditën. Nuk kemi numrin e saktë, por besojmë se rreth 10 u goditën drejtpërdrejt", tha ajo. /Telegrafi/


