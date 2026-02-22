Shpërthimet vrasin oficeren e policisë dhe plagosin 25 të tjerë në Lviv të Ukrainës
Një oficere policie 23-vjeçe është vrarë dhe 25 persona janë plagosur në atë që zyrtarët ukrainas e kanë quajtur një sulm terrorist në qytetin perëndimor të Lvivit.
Dy pajisje shpërthyese të prodhuara në punëdore shpërthyen pasi ekipet e policisë iu përgjigjën një vjedhjeje të raportuar pak pas mesnatës së së dielës, tha policia e Ukrainës. Pajisjet ishin vendosur në kazanët e mbeturinave, shtoi ajo.
Njëmbëdhjetë persona u shtruan në spital, gjashtë prej të cilëve ishin oficerë të zbatimit të ligjit në gjendje të rëndë, tha policia.
Presidenti Volodymyr Zelensky konfirmoi se "një individ i dyshuar për kryerjen e sulmit terrorist" ishte ndaluar. Kryetari i bashkisë së Lvivit, Andriy Sadovyi, tha se ajo ishte një grua ukrainase. Viktima e sulmit u emërua si Viktoria Shpylka.
"Ajo ishte vetëm 23 vjeç dhe kishte filluar shërbimin e saj në fillim të pushtimit në shkallë të plotë të rajonit të Khersonit", shkroi policia ukrainase në Telegram të dielën në mëngjes.
Policia tha se shpërthimi i parë ndodhi pasi një makinë policie mbërriti në vendin e ngjarjes së raportuar të vjedhjes në një dyqan në qendër të qytetit.
"Më vonë, kur mbërriti një ekip i dytë, ndodhi një shpërthim tjetër", shtoi ajo, transmeton Telegrafi.
Ministri i Brendshëm, Ihor Klymenko tha se policia dhe Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës kishin ndaluar të dyshuarin, i cili u përshkrua nga policia si një banor 33-vjeçar i rajonit veriperëndimor të Rivne-s.
"Ne po identifikojmë persona të tjerë të përfshirë në kryerjen e këtij krimi", shkroi ai në Telegram.
Ndërkohë, zyra e prokurorit rajonal tha se kishte filluar një hetim për "aktin e terrorizmit që çoi në pasoja të rënda". /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com