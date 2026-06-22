Shpërthim në impiantin e gazit në Katar, 18 të zhdukur dhe mbi 50 të plagosur
Tetëmbëdhjetë persona rezultojnë të zhdukur dhe më shumë se 50 të tjerë janë plagosur pas një shpërthimi në një objekt kyç gazi në Katar, i cili më parë ishte shënjestruar nga sulmet ajrore iraniane.
Autoritetet thanë se një "aksident teknik" gjatë operacioneve të fillimit në Qytetin Industrial Ras Laffan, vendi kryesor i përpunimit të gazit natyror të lëngshëm (LNG) në Katar, çoi në një shpërthim dhe zjarr.
Shpërthimi në impiantin lokal të furnizimit me gaz në Barzan la 54 të plagosur, ndërsa po vazhdojnë kërkimet për 18 persona të zhdukur, sipas Ministrisë së Brendshme të Katarit.
Ministria tha se nuk kishte kërcënim për sigurinë publike.
Ndryshe, në fillim të luftës së Iranit në mars, dy nga trenat e LNG-së të Katarit dhe një nga dy impiantet e tij të shndërrimit të gazit në lëng u dëmtuan në sulme ajrore.
Katari tha se shkatërroi 17% të kapacitetit eksportues të vendit, ndërsa riparimet pritet të zgjasin deri në pesë vjet.
QatarEnergy nuk tha nëse shpërthimi i fundit shkaktoi ndonjë dëm në uzinë, e cila furnizon me gaz tregun vendas. /Telegrafi/