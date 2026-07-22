Kreu i ri i Hamasit paraqet prioritetet në Gaza - kërkon përfundimin e luftës me Izraelin
Udhëheqësi i ri i Hamasit, Khalil al-Hayya, ka prezantuar gjashtë prioritetet kryesore të organizatës palestineze, duke vendosur si objektiv kryesor përfundimin e ofensivës ushtarake izraelite në Gaza dhe tërheqjen e forcave izraelite nga enklava.
Në fjalimin e parë televiziv pas zgjedhjes në krye të byrosë politike të Hamasit, Al-Hayya u bëri thirrje vendeve ndërmjetësuese në negociatat për armëpushim që të ushtrojnë presion ndaj qeverisë izraelite për zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese dhe kalimin në fazat e ardhshme të procesit të paqes.
Si prioritet të dytë, ai përmendi rindërtimin e Gazës dhe rikthimin e kushteve të jetesës për palestinezët. Sipas tij, duhet të parandalohen planet për zhvendosjen e popullsisë, të përshpejtohen përpjekjet për rindërtim dhe të sigurohet lirimi i të burgosurve palestinezë.
Prioriteti i tretë i Hamasit, sipas Al-Hayya-s, është arritja e unitetit palestinez përmes një dialogu kombëtar që do të synojë reformimin e institucioneve palestineze, përfshirë Organizatën për Çlirimin e Palestinës (PLO).
Ai gjithashtu deklaroi se Hamasi synon të forcojë marrëdhëniet me vendet arabe dhe myslimane dhe kërkoi nga këto shtete të ndërmarrin masa më konkrete për të rritur presionin ndërkombëtar ndaj Izraelit për ndalimin e operacioneve ushtarake në Gaza.
Prioriteti i fundit i paraqitur nga lideri i Hamasit lidhet me rolin e komunitetit ndërkombëtar dhe Kombeve të Bashkuara, të cilave ai u bëri thirrje të mbrojnë palestinezët dhe të kërkojnë përgjegjësi për krimet e luftës.
Hamasi njoftoi se Khalil al-Hayya është zgjedhur në krye të byrosë politike të organizatës, duke zëvendësuar Yahya Sinwar, i cili u vra në një sulm izraelit në Rafah në tetor të vitit 2024.
Lufta në Gaza nisi në tetor të vitit 2023 pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit. Sipas të dhënave të cituara në raport, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 73 mijë të vrarë dhe rreth 174 mijë të plagosur, ndërsa pjesë të mëdha të territorit të Gazës janë shkatërruar para arritjes së një marrëveshjeje për armëpushim. /Telegrafi/