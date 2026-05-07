Shpërthen zjarr në një ndërtesë në Shkup, dyshohet se është shkaktuar nga dy persona
Më 06.05.2026 në orën 06:40, në SPB Shkup është paraqitur se një zjarr kishte shpërthyer në oborrin pas një ndërtese banesore në rrugën "11 Oktomvri" në Shkup.
Sipas njoftimit, zjarri u shkaktua nga dy persona të cilët po i shqetësonin banorët e ndërtesës duke trokitur në dyert e tyre dhe duke u marrë postën nga kutitë postare.
Nuk pati persona të lënduar, ndërsa zjarri dogji objekte prej druri që ishin vendosur para dhe në hyrje të ndërtesës.
Po merren masa për zbardhjen e rastit.