Shpenzimet e mbrojtjes të NATO-s parashikohen të kalojnë 1.8 trilionë dollarë në vitin 2026
Shpenzimet e mbrojtjes nga shtetet anëtare të NATO-s parashikohet të kalojnë 1.8 trilionë dollarë në vitin 2026, të nxitura nga rritja e investimeve ushtarake në të gjithë aleancën pas angazhimeve të marra në samitin e Hagës të vitit të kaluar.
Bazuar në vlerësimet e fundit të shpenzimeve të mbrojtjes të NATO-s të publikuara të martën, 32 anëtarët e aleancës pritet të shpenzojnë së bashku mbi 1.8 trilionë dollarë për mbrojtje në vitin 2026, rreth 11% më shumë nga 1.63 trilionë dollarë të vlerësuar në vitin 2025.
SHBA-ja parashikohet të mbetet deri tani shpenzuesi më i madh ushtarak i aleancës, me shpenzimet e mbrojtjes të vlerësuara në 1.03 trilion dollarë, që përbëjnë afërsisht 57% të shpenzimeve totale të NATO-s.
Gjermania pritet të renditet e dyta me rreth 147 miliardë dollarë, e ndjekur nga Mbretëria e Bashkuar (110 miliardë dollarë), Franca (80 miliardë dollarë), Italia (57 miliardë dollarë), Polonia (53 miliardë dollarë), Kanadaja (52 miliardë dollarë) dhe Turqia (48 miliardë dollarë).
NATO vlerëson se pesë aleatë - Lituania, Estonia, Letonia, Polonia dhe Greqia do të shpenzojnë më shumë se 3.5 për qind të GDP-së për mbrojtjen thelbësore në vitin 2026, duke tejkaluar standardin e rënë dakord nga udhëheqësit e aleancës në Samitin e Hagës në vitin 2025.
Në përgjithësi, shpenzimet mesatare të mbrojtjes thelbësore të NATO-s parashikohen në 2.86% të GDP-së.
Në Samitin e Hagës, aleatët ranë dakord të investojnë 5% të GDP-së në mbrojtje dhe shpenzime të lidhura me mbrojtjen deri në vitin 2035, përfshirë 3.5% për mbrojtjen thelbësore dhe 1.5% për investime më të gjera të lidhura me sigurinë, të tilla si infrastruktura kritike, qëndrueshmëria dhe inovacioni. /AA/