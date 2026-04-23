Shpejtësi dhe frenim, ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë zbulon strategjinë e parë ushtarake
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius zbuloi për herë të parë një strategji ushtarake për Bundeswehr-in dhe Gjermaninë në tërësi të mërkurën.
"Qëllimi ynë është i qartë: ne do të vazhdojmë të forcojmë gatishmërinë operacionale të Bundeswehr-it - dhe do ta bëjmë këtë me ritëm të shpejtë", tha ai, transmeton Telegrafi.
Pistorius tha se strategjia ishte nxitur kryesisht nga pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia dhe zhvillimet në fushën e betejës dhe në industrinë e mbrojtjes, të cilat tregojnë se forcat e armatosura duhet të përshtaten vazhdimisht, madje edhe ndaj sfidave "që mund të mos jenë ende të parashikueshme".
Pistorius paralajmëroi se mjedisi i kërcënimeve ishte përkeqësuar ndjeshëm vitet e fundit, me rendin ndërkombëtar që po sfidohet më shumë se në çdo kohë në kujtesën e afërt.
"Me fjalë të tjera, bota është bërë më e paparashikueshme dhe, po, më e rrezikshme", tha ai.
Në këtë sfond, qeveria gjermane ka shqyrtuar se si mund të evoluojnë kërcënimet, cilët skenarë janë të besueshëm dhe për cilat konflikte të mundshme duhet të përgatitet Gjermania.
Në një postim në LinkedIn, eksperti gjerman i sigurisë, Dr. Christian Mölling, e quajti strategjinë një "hap të parë të rëndësishëm", i cili "nuk duhet të ngatërrohet me një moment pas të cilit gjithçka ndryshon brenda natës".
"Historikisht, planifikimi ushtarak gjerman është formësuar fuqishëm nga kërkesat e NATO-s. Kjo nuk do të ndryshojë në thelb - as nuk duhet", vazhdoi ai, duke shtuar se "megjithatë, ajo që është e re është se Gjermania tani po artikulon zyrtarisht objektivat, prioritetet dhe hapësirën për manovrim ushtarak kombëtar, të cilat më pas mund t'i sjellë në NATO dhe Evropë".
Ripërcaktim themelor
Një rishikim themelor qëndron në zemër të strategjisë së re. Në të ardhmen, ushtria gjermane do të përqendrohet më pak në numrat fiks të forcave dhe më shumë në aftësitë specifike.
"Nuk ka të bëjë me numrin e saktë të tankeve, avionëve ose anijeve gjatë 10, 15 apo edhe 20 viteve të ardhshme", tha Pistorius, duke argumentuar se ajo që ka rëndësi është ajo që forcat mund të bëjnë në të vërtetë.
Kjo qasje u mbështet nga inspektori i përgjithshëm i Forcave të Armatosura, Carsten Breuer.
"Tani po shohim ndikimin që mund të arrijmë", tha ai.
Në praktikë, kjo do të thotë që aftësitë nuk do të kenë më nevojë të lidhen me një sistem të vetëm - rezultati është ai që ka rëndësi.
Fushat prioritare përfshijnë mbrojtjen ajrore, aftësitë e sulmeve me rreze të gjatë veprimi dhe aftësinë për të zhvilluar luftë moderne, të bazuar në të dhëna. Teknologjitë e reja si inteligjenca artificiale pritet të luajnë gjithashtu një rol shumë më të madh.
Fokusi në 'sulme të thella'
Një tjetër shtyllë kyçe e strategjisë është e ashtuquajtura "sulm i thellë", aftësia për të goditur objektiva shumë larg vijës së frontit.
Pistorius dhe inspektori i përgjithshëm Carsten Breuer e bënë të qartë se aftësi të tilla do të bëhen gjithnjë e më të rëndësishme.
Kjo përfshin armë precize me rreze të gjatë veprimi të projektuara për të shkatërruar rrugët e furnizimit të armikut, qendrat e komandës dhe infrastrukturën kritike në një fazë të hershme.
Në sfondin e luftës në Ukrainë, kjo qasje shihet si thelbësore për dobësimin e strukturave të armikut në fillim dhe lehtësimin e presionit mbi forcat e veta.
Aktualisht, Bundeswehr ka vetëm aftësi të kufizuara në këtë fushë. Sistemi i tij kryesor është raketa lundruese Taurus, një armë gjermano-suedeze me një rreze veprimi prej më shumë se 500 km, duke e vendosur atë në skajin e poshtëm të spektrit të sulmeve të thella.
Megjithatë, në të ardhmen, Gjermania synon të zgjerojë ndjeshëm aftësinë e saj për të goditur objektiva të tilla me precizitet - dhe në distanca më të mëdha.
Një shembull është prokurimi i planifikuar i raketës JASSM-ER për avionin e ri luftarak F-35. Me një rreze veprimi prej rreth 1,000 km, kjo do ta zgjeronte shtrirjen e Bundeswehr-it përtej sistemeve aktuale. Si avioni ashtu edhe raketa prodhohen nga gjiganti amerikan i mbrojtjes Lockheed Martin.
Pjesë të strategjisë mbeten sekret
Sipas Pistorius, disa pjesë të strategjisë po mbahen të fshehta qëllimisht. Skenarët konkretë dhe planet e mundshme të vendosjes nuk do të bëhen publike, pasi kjo do t'u jepte kundërshtarëve shumë informacion.
"Përndryshe, mund ta shtojmë Vladimir Putinin në listën tonë të shpërndarjes së emaileve", tha ai.
Krahas rishikimit strategjik, qeveria gjermane po planifikon një zgjerim të konsiderueshëm të Bundeswehr-it. Qëllimi është të arrihet një forcë totale prej 460,000 personeli, duke kombinuar trupat aktive dhe rezervat.
Gjermania aktualisht ka rreth 184,300 ushtarë aktivë dhe afërsisht 860,000 rezervistë. Rritja do të kryhet në disa faza.
Qëllimi i menjëhershëm është të rritet shpejt gatishmëria operacionale deri në vitin 2029. Në vitet që vijojnë, do të zhvillohen aftësi të reja - gjithashtu në pritje të sistemeve të armëve që vijnë.
Ministria e Mbrojtjes thotë se po ndjek një qasje pragmatike ndaj rekrutimit. Për të siguruar personel të mjaftueshëm, do të pranohen më shumë aplikantë sesa ka vende pune të disponueshme.
"Po lejojmë mbingarkesë", tha Pistorius.
Rezervistët në fokus
Zgjerimi i personelit është thelbësor për të gjithë strategjinë. Pa trupa të mjaftueshme, aftësitë e reja nuk mund të zhvillohen ose të mbështeten në planin afatgjatë.
Rezervistët pritet të luajnë një rol shumë më të madh, duke mos u parë më si rezervë, por si një pjesë integrale e forcave të armatosura.
"Ne e shohim rezervën e re në mënyrë të qartë në një pozicion të barabartë me trupat aktive", tha Pistorius.
Roli i tyre do të jetë veçanërisht i rëndësishëm në vend. Në një krizë, Gjermania pritet të shërbejë si një qendër logjistike për Evropën, me lëvizjet e trupave, linjat e furnizimit dhe infrastrukturën kritike që kanë nevojë për mbrojtje, detyra që do t'u binin kryesisht rezervistëve.
"Ne kemi nevojë për rezervën për të siguruar që Gjermania të mund të funksionojë si një qendër logjistike në një skenar krize ose mbrojtjeje. Në këtë kuptim, rezerva jonë është nyja lidhëse midis ushtrisë dhe shoqërisë civile", tha Pistorius.
Në të njëjtën kohë, Bundeswehr pritet të bëhet më i shkathët në mënyrë organizative. Ministria e Mbrojtjes synon të shkurtojë burokracinë dhe të përmirësojë proceset si pjesë e një shtytjeje më të gjerë reformash.
Planet përfshijnë rrjedha pune digjitale për të zëvendësuar sistemet e bazuara në letër, më pak kërkesa raportimi dhe përdorim më të madh të teknologjive të tilla si inteligjenca artificiale.
"Obligimet për raportim do të mbeten vetëm aty ku shtojnë vlerë të vërtetë", shtoi Pistorius.
Vetë strategjia nuk ka për qëllim të fiksohet.
"Këto strategji janë dokumente të gjalla", tha ministri i Mbrojtjes, dhe do të përditësohen rregullisht ndërsa kërcënimet dhe teknologjitë evoluojnë. /Telegrafi/
