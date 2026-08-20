Shoku i ngushtë i Maradonës sërish në prag të vdekjes: Pietro Puzone gjendet në gjendje të rëndë në rrugë, pas problemeve me alkoolin
Ish-futbollisti i Napolit dhe miku i ngushtë i legjendës Diego Armando Maradona, 63-vjeçari Pietro Puzone, e gjeti veten përsëri në rrezik për vdekje.
Ky kampion i Serie A në vitin 1987 qëndroi në stol për ditë të tëra në Acerra, një qytet i vogël pranë Napolit, për shkak të një beteje të vështirë me varësinë nga alkooli.
Sipas mediumit italian Gazetta dello Sport, Puzone u gjet në gjendje kritike, me plagë të thella në krahë dhe këmbë.
Tragjedia u shmang nga aktivisti mjedisor Alessandro Cannavacciuolo, i cili postoi një apel në mediat sociale që u përhap me shpejtësi në internet. Pasi shërbimet e emergjencës, të njoftuara nga kryetari i bashkisë Tito d'Errico, reaguan, ish-atletit iu dha kujdes mjekësor.
"Ai ndodhet aktualisht në spitalin 'Villa dei Fiori' për trajtim dhe analiza të mëtejshme. Gjendja e tij ishte jashtëzakonisht e rëndë - ai kishte qëndruar në diell për ditë të tëra dhe vazhdonte të pinte”.
“Pyetja është se sa gjatë do të kishte mbijetuar. Ne kemi filluar procedurat ligjore dhe të shëndetit social për të siguruar shërimin e tij afatgjatë", ka thënë Cannavacciuolo.
Pietro Puzone, mejor amigo de Maradona en Nápoles, fue encontrado alcoholizado en un banco - TyC Sports https://t.co/yFQi63u2VL
— TyC Sports (@TyCSports) August 20, 2026
Ndryshe, Puzone u rrit në sistemin e të rinjve të Napolit dhe debutoi në Serie A në vitin 1982.
Në sezonin historik 1986/87 me klubin ai fitoi "kurorën e dyfishtë" - kampionatin dhe Kupën e Italisë - duke ndarë dhomën e zhveshjes dhe fushën me Maradonën legjendar, teksa ishte njëri nga miqtë më të mirë të argjentinasit. /Telegrafi/