Shoferi i furgonit të Amazon ndoqi udhëzimet e GPS-it, përfundoi i bllokuar në baltën e një poligoni ushtarak të qitjes në Britani
Një furgon shpërndarjeje i Amazon mori një kthesë të gabuar ndërsa ndiqte udhëzimet GPS dhe përfundoi i bllokuar në baltë, që përdoret si poligon qitjeje nga Ministria e Mbrojtjes e Britanisë.
Roja Bregdetare e Malit të Madh në Southend në Sea tha në mediat sociale, se ekipet iu përgjigjën të dielën në mëngjes The Broomway, "një shteg 600-vjeçar që del në grykëderdhjen e Thames".
Një shofer i Amazon ishte duke u përpjekur të shkonte në Ishullin Foulness dhe ndoqi udhëzimet GPS që e çuan atë në The Broomway në Great Wakering, Essex. Furgoni shpejt ngeci në baltë.
"Rruga Broomway nuk është për automjete dhe duhet të ecet vetëm me një guidë që i njeh baltat", tha Roja Bregdetare, transmeton Telegrafi.
"Është një zonë jashtëzakonisht e rrezikshme dhe është në pronën e [Ministrisë së Mbrojtjes], e lirë për t'u hyrë vetëm kur poligonet e qitjes nuk janë aktive dhe barriera është e hapur", u tha ndër tjera.
Shoferi i shpërndarjes arriti të dilte nga furgoni dhe të raportonte incidentin në Amazon. Furgoni u largua në mënyrë të sigurt nga vendi i ngjarjes të dielën. /Telegrafi/