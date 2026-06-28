Shkrepi 30 plumba gjatë një ahengu familjar në Fushë Kosovë, konfiskohet arma me gaz
Policia e Kosovës ka konfiskuar një armë me gaz pas raportimit për të shtëna në Fushë Kosovë.
Sipas raportit 24-orësh të policisë, rasti ka ndodhur më 27 qershor 2026, rreth orës 13:18, në rrugën "Pajazit Islami".
Pas pranimit të informacionit për të shtëna me armë, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë takuar të dyshuarin, i cili ka pranuar se kishte shtënë me një armë me gaz gjatë një ahengu familjar.
Policia ka konfiskuar armën me gaz, pesë fishekë dhe 30 gëzhoja.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është intervistuar dhe më pas është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti është iniciuar për veprën penale “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armës”. /Telegrafi/
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