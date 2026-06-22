Shkon në 13 numri i të vdekurve në shpërthimin e një impianti gazi në Katar
Një shpërthim në një impiant të madh gazi në Katar ka mbytur 13 persona, tha ministri i Energjisë i vendit.
Incidenti ndodhi mbrëmë gjatë operacioneve të fillimit në kompleksin Ras Laffan Industrial City - vendi kryesor i Katarit për prodhimin dhe eksportimin e gazit natyror të lëngshëm.
Saad al-Kaabi tha se një hetim për shkakun e shpërthimit ishte duke u zhvilluar, por theksoi se ishte një aksident dhe nuk ishte një akt agresioni apo sabotimi.
Aftësitë eksportuese të impiantit nuk u prekën nga incidenti dhe nuk kishte rrezik për mjedisin, tha ai.
Gjithashtu 66 persona të tjerë u plagosën në shpërthim, transmeton Telegrafi.
Objekti Ras Laffan u godit rëndë nga sulmet iraniane në fillim të luftës në mars.
Në atë kohë, Katari tha se sulmet shkatërruan 17% të kapacitetit eksportues të vendit dhe çuan në një humbje të vlerësuar prej 20 miliardë dollarësh në të ardhura vjetore. /Telegrafi/
Video footage which allegedly shows the moment the explosion occurred tonight at the Ras Laffan Liquified Natural Gas Plant near Doha, Qatar. pic.twitter.com/tEZLxzrZjW
— OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2026