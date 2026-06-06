Shkencëtarët kombinuan dy vitamina dhe krijuan një përbërje që mund ta ndihmojë trurin të rigjenerohet
Studimet laboratorike tregojnë se substanca e re mund të nxisë formimin e qelizave nervore, por ende nuk është testuar si terapi te njerëzit
A po hapet një rrugë e re në luftën kundër sëmundjeve neurodegjenerative si Alzheimeri, Parkinsoni dhe Huntingtoni? Një ekip shkencëtarësh nga Japonia ka zhvilluar përbërje të reja të bazuara në vitaminën K, të cilat në studime laboratorike kanë treguar aftësi për të nxitur formimin e qelizave nervore.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se duhet kujdes me interpretimin e këtyre rezultateve. Deri tani, kërkimet janë kryer vetëm në qeliza dhe në modele shtazore, ndërsa nuk ekziston ende një ilaç i miratuar për përdorim te njerëzit.
Përbërje e re nga vitamina K dhe komponentë të vitaminës A
Ekipi nga Shibaura Institute of Technology ka zhvilluar 12 përbërje të reja të bazuara në vitaminën K. Studiuesit e kombinuan këtë vitaminë me përbërës të lidhur me vitaminën A, duke krijuar analoge të reja, ndër të cilat njëri u quajt Novel VK.
Në eksperimentet laboratorike, këto përbërje treguan aftësi më të madhe sesa vitamina K natyrale për të nxitur shndërrimin e qelizave paraardhëse nervore në neurone. Sipas studiuesve, disa prej tyre ishin rreth tri herë më efektive në këtë proces krahasuar me vitaminën K të zakonshme.
Kjo është e rëndësishme sepse humbja progresive e neuroneve është një nga karakteristikat kryesore të sëmundjeve neurodegjenerative, të cilat dëmtojnë kujtesën, aftësitë njohëse, lëvizjen dhe pavarësinë e pacientëve, transmeton Telegrafi.
Si vepron Novel VK në tru
Vitamina K njihet kryesisht për rolin e saj në mpiksjen e gjakut dhe shëndetin e kockave, por vitet e fundit po studiohet edhe për ndikimin e saj të mundshëm në sistemin nervor.
Përbërja e re Novel VK është krijuar për të vepruar më fuqishëm në proceset që lidhen me zhvillimin dhe mbrojtjen e qelizave nervore. Sipas studiuesve, ajo mund të kalojë barrierën gjak tru dhe të ndikojë në rrugë molekulare që lidhen me diferencimin neuronal.
Në këtë proces përmenden edhe receptorët mGluR1, të cilët lidhen me sinjalizimin nervor dhe me nxitjen e shndërrimit të qelizave burimore nervore në neurone. Kjo e bën zbulimin interesant për kërkimet e ardhshme në fushën e rigjenerimit të indeve nervore.
Shpresë për të ardhmen, por jo “mrekulli” e menjëhershme
Aktualisht, barnat që përdoren për sëmundje si Alzheimeri dhe Parkinsoni kryesisht synojnë lehtësimin e simptomave ose ngadalësimin e përparimit të sëmundjes. Ato nuk e rikthejnë indin nervor të humbur dhe nuk e shërojnë dëmtimin e trurit.
Pikërisht për këtë arsye, zbulimi i përbërjeve që mund të nxisin formimin e neuroneve shihet si drejtim shumë premtues. Megjithatë, shkencëtarët paralajmërojnë se rruga nga rezultatet laboratorike deri te një terapi e sigurt dhe efektive për njerëzit është e gjatë.
Asnjë ilaç i bazuar në këto përbërje të vitaminës K nuk është miratuar deri tani për trajtimin e sëmundjeve neurodegjenerative te njerëzit.
Çfarë thonë studiuesit japonezë
Sipas profesor Yoshihisa Hirota, përbërjet e reja të vitaminës K kanë treguar fuqi dukshëm më të madhe për të nxitur diferencimin e qelizave paraardhëse nervore në neurone, krahasuar me vitaminën K natyrale.
Ai thekson se, nëse këto rezultate konfirmohen në studime të mëtejshme, përbërje të tilla mund të ndihmojnë në zhvillimin e terapive rigjeneruese, të cilat në të ardhmen do të synonin jo vetëm ngadalësimin e sëmundjes, por edhe ripërtëritjen e qelizave nervore të dëmtuara.
Për momentin, megjithatë, zbulimi duhet parë si një hap i rëndësishëm shkencor, jo si trajtim i gatshëm. Rezultatet janë premtuese, por duhen studime të mëdha, përfshirë prova klinike te njerëzit, për të vërtetuar sigurinë dhe efektin e këtyre përbërjeve.
Nëse një ditë këto rezultate mund të përsëriten edhe te njerëzit, atëherë do të mund të flitej për një zhvillim shumë të madh në neurologji. Deri atëherë, Novel VK mbetet një zbulim premtues laboratorik, që hap një drejtim të ri kërkimor në luftën kundër Alzheimerit dhe sëmundjeve të tjera neurodegjenerative. /Telegrafi/