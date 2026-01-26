Shkëlqyen në fundjavë, Shaqiri dhe Saipi në formacionin e javës në Zvicër
Është mbyllur xhiro e 21-të në Superligën e Zvicrës, xhiro që prodhoi shumë gola.
Në gjashtë ndeshje të zhvilluara janë shënuar 27 gola, ku nuk kanë munguar paraqitjet fantastike nga futbollistët shqiptarë.
Nga 27 gola në xhiron e 21-të, pesë prej tyre u shënuan nga futbollistët shqiptarë si Xherdan Shaqiri (3), Kastriot Imeri (1) dhe Donat Rrudhani (1).
Por në formacionin më të mirë të javës janë përfshirë vetëm dy futbollistë nga Kosova.
SofaScore e ka vendosur Xherdan Shaqirin në formacion me yllin gjilanas që mori notën 10, derisa në portë është reprezentuesi kosovar Amir Saipi që pati paraqitje fantastike në fitoren e Luganos 4-1 ndaj Winterthurit. /Telegrafi/
