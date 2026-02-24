Shkëlqeu në fundjavë, Florent Hadergjonaj në formacionin e javës në Turqi
Florent Hadergjonaj ka vazhduar shkëlqimin në elitën e futbollit turk.
Mbrojtësi kosovar sërish pati paraqitje fantastike në Superligë, teksa shënoi një gol në humbjen e skuadrës së tij Alanyaspor 1-2 ndaj Basaksehir.
Hadergjonaj po kalon një periudhë shumë të mirë, teksa ka shënuar shtatë gola e ka dhuruar pesë asistime mes kampionatit dhe Kupës së Turqisë.
31-vjeçari është futur në formacionin e javës së 23-të në Superligën e Turqisë nga SofaScore.
Reprezentuesi dardan është vlerësuar me notën 8,3. /Telegrafi/
