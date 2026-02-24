Shkëlqeu me dy gola ndaj Ballkanit, Richards është më i miri i javës
Federata e Futbollit e Kosovës, në bashkëpunim me sponsorin zyrtar të Superligës, Albi Mall, vazhdon ndarjen e çmimit tradicional “Ylli i Javës”, i cili i dedikohet futbollistit më të dalluar të javës në Superligën e futbollit kosovar.
Për javën e 21-të të këtij edicioni, ky çmim i është ndarë futbollistit të FC Ferizaj, Ruben Silva Richards, i cili ia solli skuadrës së tij 3 pikë me shënimin e dy golave kundër FC Ballkanit, ndërsa ndeshja përfundoi me rezultat 2:1.
Vlerësimi është bërë nga Komisioni i Veteranëve të Futbollit. Pasi mori këtë çmim, Richards u shpreh i lumtur që u vlerësua si lojtari më i mirë i javës.
“Mendoj që ka qenë një ndeshje e mirë, një ndeshje normale ku ekipi funksionoi mirë mes vete. Unë shënova dy gola, por pa përpjekjen e madhe të futbollistëve të tjerë nuk do të ishte e mundur, andaj jam shumë mirënjohës.Është një ligë shumë e mirë, me lojtarë taktikë, me kualitet shumë të mirë dhe qyteti e shteti i Kosovës janë shumë të mira".
"Bashkëlojtarët më kanë pritur shumë mirë dhe gjithçka është shumë bukur këtu.Jam shumë mirënjohës. I kam shënuar dy gola, por gjithashtu janë futbollistët e tjerë në ekip të cilët po kalonin javë të vështira dhe mendoj personalisht që është një tjetër futbollist që ka bërë shumë mirë në këtë ndeshje; ai është kapiteni i ndeshjes, Mexhit Neziri, të cilit ia dedikoj këtë shpërblim". tha ai për faqen zyrtare të FFK-së.