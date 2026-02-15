Shkak sanksionet amerikane, Kuba shtyn panairin vjetor të purove
Kuba do të shtyjë panairin e saj vjetor të purove me famë botërore këtë vit për shkak të mungesës së karburantit të shkaktuar nga një embargo nafte amerikane, njoftuan organizatorët të shtunën.
Ishulli ka përjetuar ndërprerje të gjata të energjisë gjatë disa javëve të fundit.
Në një deklaratë zyrtare, organizatori i panairit dhe monopoli global i shitjeve të purove kubane, Habanos S.A., tha se vendimi u mor për të "ruajtur standardin e lartë të cilësisë së ngjarjes".
Panairi është një ngjarje kyçe për adhuruesit e purove dhe shpërndarësit në të gjithë botën, ku pjesëmarrësit vizitojnë plantacionet e duhanit, marrin pjesë në ankande dhe dëshmojnë artizanatin më të fundit.
Deklarata e Habanos S.A. nuk caktoi një datë të re për edicionin e 26-të të panairit të purove.
Vitin e kaluar, ngjarja u mbyll me një ankand në të cilin u paguan 18 milionë dollarë për një grup purosh shumë të lakmuara, të mbështjella me dorë.
Kompania raportoi gjithashtu shitje rekord prej 827 milionë dollarësh në vitin 2025.
Mungesa e karburantit ka dëmtuar gjithashtu turizmin në ishull, me disa agjenci që anulojnë udhëtime ndërsa qeveria mbyll hotelet dhe zhvendos turistët për të kursyer energji elektrike.
Disa ngjarje kulturore, përfshirë një panair libri, janë shtyrë gjithashtu.
Në fund të janarit, presidenti i SHBA-së Donald Trump kërcënoi të vendoste tarifa për çdo vend që i shiste naftë Kubës, ndërsa Uashingtoni ushtron më shumë presion mbi udhëheqjen komuniste të ishullit për të zbatuar reforma politike dhe ekonomike.
Kuba importon rreth 60% të furnizimit të saj me energji dhe është mbështetur prej kohësh te Venezuela dhe Meksika për pjesën më të madhe të naftës së saj, e cila është ndërprerë nga veprimet e SHBA-së. /Telegrafi/