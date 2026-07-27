Shitet një nga Mercedes G-Class më të rrallë të prodhuar ndonjëherë
Përpara se AMG të bëhej zyrtarisht divizioni i brendshëm i performancës së Mercedes-Benz, të dy kompanitë po bashkëpunonin tashmë në modele më ekskluzive dhe me performancë më të lartë.
Njëri prej tyre ishte Mercedes G-Class 500 GE V8 AMG, një version special i G-Class i prezantuar në vitin 1993.
U ndërtuan vetëm 446 njësi.
Një shembull i tillë u shit së fundmi në një ankand të RM Sotheby's për pak më shumë se 143,000 dollarë, dhe vjen me një histori veçanërisht interesante: u porosit i ri nga Princi Saudit Sultan Bin Abdulaziz Al Saud, i cili e personalizoi atë në fabrikë me një sërë kërkesash specifike.
Modeli i ofruar në ankand mban numrin e shasisë 1669 dhe u përfundua më 28 korrik 1993.
Historia e kësaj AMG G-Class shkon përtej rrallësisë së modelit. Pronari i saj i parë kërkoi një specifikim të personalizuar, duke filluar me karrocerinë e përfunduar me një bojë të veçantë Avantgarde Green, një ngjyrë e listuar në dokumentacionin zyrtar të Mercedes si një kërkesë specifike. /Telegrafi/