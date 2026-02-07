"Shikoj nga dritarja për raketa dhe armiq", Trump thotë se nuk fle kurrë në aeroplan
Presidenti amerikan Donald Trump ka disa hobi kur është në tokë – si golfi - por kur është lart në qiell, ai gjen mënyra të tjera për t'u argëtuar.
Gjatë një fjalimi në Lutjen Kombëtare të Mëngjesit të enjten, më 5 shkurt, Trump tha se kur e gjen veten në fluturime të gjata të Air Force One - madje edhe deri në 20 orë - nuk e lë veten të flejë.
“Unë nuk fle në aeroplanë”, tha Trump.
“Në vend të kësaj, shikoj nga dritarja për raketa dhe armiq”, shtoi ai.
Ndryshe, për vite me radhë, Trump është mburrur se sa pak fle çdo ditë.
Gjatë fushatës së tij për vitin 2016, kandidati republikan për president ofroi detaje specifike, duke thënë: “E dini, unë nuk fle shumë, më pëlqejnë tre orë, katër orë, dua të di se çfarë po ndodh.”
Kohët e fundit, një zyrtar në kabinetin e Trumpit tha se kishte gjetur një truk për të fjetur pak ndërsa ishte në bordin e Air Force One: të fshihej nga presidenti.
Marco Rubio, Sekretari i Shtetit, tha se ai bën një sy gjumë fshehurazi gjatë fluturimeve të gjata.
Ai vazhdoi të tregojë se gjatë fluturimeve të gjata jashtë shtetit ai ka nevojë për pushim, por Trump duket se nuk fle kurrë. /Telegrafi/