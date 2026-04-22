Shigjetaria dhe pishina gjysmë-olimpike në fokus të vizitës së Gashanit në Drenas
Ministri i Sportit dhe Rinisë, Blerim Gashani, ka vizituar Drenasin, ku është pritur nga kryetari i komunës, Ramiz Lladrovci.
“Gjatë takimit, diskutuam për zhvillimin e sportit në komunë. Në veçanti, përveç futbollit, u ndalëm te shigjetaria, një disiplinë për të cilën Komuna e Drenasit do të jetë nikoqire në kuadër të Lojërave Mesdhetare 2030, si dhe te projekti për ndërtimin e pishinës gjysmë-olimpike”, ka deklaruar Gashani.
“Një vëmendje e veçantë iu kushtua fuqizimit të rinisë dhe krijimit të më shumë hapësirave dhe mundësive për angazhimin e tyre aktiv”, ka theksuar ai.
“Theksova rëndësinë e investimeve të vazhdueshme në infrastrukturën sportive, duke vlerësuar bashkëpunimin ndërinstitucional si një faktor kyç për krijimin e kushteve më të mira për sportistët dhe komunitetin lokal”, është shprehur Gashani.
“Në përmbyllje të vizitës, së bashku me Kryetarin, vizituam Stadiumin e Qytetit Rexhep Rexhepi në Drenas për të parë nga afër ecurinë e punimeve”, ka shtuar ai. /Telegrafi/