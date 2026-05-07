Petrit Hajdari largohet nga drejtimi i PDK-së në Drenas
Petrit Hajdari ka njoftuar se ka vendosur të lirojë drejtimin e degës së PDK-së në Drenas dhe se kontributin e tij do ta fokusojë në kryesinë qendrore të partisë.
Në një postim në Facebook, Hajdari ka vlerësuar rezultatin e degës së PDK-së në Drenas në zgjedhjet e fundit nacionale, duke thënë se ajo ka dalë “dega më e fuqishme e PDK-së”.
Hajdari ka thënë se vendimi për t’u tërhequr nga drejtimi i degës vjen, siç është shprehur, “duke mos dashur t’i bëhem pengesë proceseve të nevojshme”, dhe se është marrë me kërkesë të kryetarit të PDK-së, Bedri Hamza.
Ai ka theksuar se po e lë degën me mbi 18 mijë vota dhe se do të vazhdojë të kontribuojë për PDK-në pavarësisht pozitës.
Në postimin e tij, Hajdari ka falënderuar ish-kryetarin e PDK-së, Memli Krasniqi, për besimin dhe bashkëpunimin, ndërsa Bedri Hamzës i ka uruar sukses në zgjedhjet e radhës.
Po ashtu, ai ka shprehur mirënjohje për asamblistët, shtabin dhe kryesinë e degës, si dhe për kandidatët për deputetë nga Drenasi.
Në fund, Hajdari ka shprehur pritjen që pozita që po e liron të merret nga, siç ka thënë, “një figurë e pakorruptuar, përbashkuese e jopërçarëse”, duke shtuar se “Drenasit i nevojitet unifikim”.
Hajdari ka thënë se do ta vazhdojë kontributin e tij me bindjen se “e mira e PDK-së është e mira e vendit”. /Telegrafi/