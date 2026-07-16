Sheinbaum hedh poshtë pretendimin e SHBA-së se qeveria e Meksikës është e lidhur me kartelet
Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum ka hedhur poshtë një pretendim nga kreu i Administratës së Shteteve të Bashkuara për Zbatimin e Ligjit kundër Drogës (DEA) se ekziston një lidhje vdekjeprurëse midis qeverisë së saj dhe karteleve kriminale me ndikim në vend.
Gjatë konferencës së saj të përditshme për shtyp të mërkurën, Sheinbaum kundërshtoi, duke thënë se vërejtjet e DEA-s dukeshin "më shumë si një deklaratë politike sesa një e mbështetur nga prova".
Ajo shtoi se DEA duhet të përqendrohet në luftimin e trafikimit, shpërndarjes dhe pastrimit të parave të drogës brenda vendit të vet.
SHBA-të, theksoi ajo, janë tregu më i madh në botë për droga të paligjshme.
Sheinbaum është përballur vazhdimisht me akuza nën presidentin e SHBA-së Donald Trump se vendi i saj "drejtohet" nga kartelet.
Disa zyrtarë të Trump e kanë pasqyruar këtë pohim.
Të martën, për shembull, Administratori i DEA-s Terry Cole tha se qeveria meksikane dhe rrjetet e karteleve ishin "një dhe e njëjta gjë".
Qeveria meksikane u përgjigj duke thënë se vërejtjet e Cole nuk pasqyronin përpjekjet e saj për të punuar me SHBA-në për të luftuar kartelet.
Ajo shtoi se Meksika vazhdon të jetë e gatshme të bashkëpunojë me SHBA-në për të luftuar krimin, për sa kohë që sovraniteti i saj respektohet.
Që kur Trump mori detyrën për një mandat të dytë, Sheinbaum është përballur me presion nga fqinji i saj verior për të goditur krimin në vendin e saj.
Në përgjigje, ajo është zotuar për bashkëpunim të ngushtë me SHBA-në, ndërsa kundërshton “qasjen militariste të Trump ndaj Amerikës Latine”.
Administrata e saj ka hedhur poshtë vazhdimisht mundësinë që SHBA-të të kryejnë operacione ushtarake në tokën e saj pa pëlqimin e qeverisë federale. /Telegrafi/