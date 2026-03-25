Shefi i Shell paralajmëron: Evropa mund të mbetet pa karburant brenda pak ditësh
Evropa mund të përballet me mungesa karburanti që muajin e ardhshëm, ndërsa kriza në Lindjen e Mesme thellohet, paralajmëroi shefi i Shell, Wael Sawan, shkruan The Telegraph.
Ai tha se mungesat globale të naftës dhe gazit kanë detyruar tashmë pjesë të Azisë të ulin konsumin e energjisë dhe pasojat mund të përhapen në Perëndim brenda ditësh, transmeton Telegrafi.
Qeveritë evropiane mund të detyrohen të frenojnë kërkesën për energji për të parandaluar mungesat, një masë që nuk është marrë që nga kriza energjetike e vitit 2022.
Pasi Irani mbylli Ngushticën e Hormuzit, rreth një e pesta e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm (LNG) u bllokuan në Gjirin Persik.
Burime ushtarake thanë të martën se Britania po udhëheq përpjekjet për të rihapur rrugën kryesore tregtare, dhe planifikuesit thuhet se po shqyrtojnë përdorimin e dronëve pastrimin e minave të lëshuar nga anije civile të marra me qira.
Në të njëjtën kohë, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, po përgatitet të dërgojë parashutistë për një pushtim të mundshëm tokësor të ishujve kryesorë pranë bregdetit të Iranit, megjithëse ai këmbënguli të martën që bisedimet e paqes me Teheranin të vazhdojnë.
Burime i thanë The Telegraph se Zëvendëspresidenti JD Vance po përgatitet të luajë rolin e negociatorit për herë të parë, pasi Irani refuzon të flasë me të dërguarit e Trump në Lindjen e Mesme, Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
Sipas burimeve të Gjirit, iranianët i akuzojnë ata se "i kanë therur pas shpine" gjatë negociatave të mëparshme bërthamore që i paraprinë luftës.
Lufta ka hyrë në javën e saj të katërt dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë u ka bërë thirrje vendeve të ulin konsumin e naftës dhe gazit duke inkurajuar punën nga shtëpia, duke futur kufij më të ulët shpejtësie dhe duke përdorur më shumë transportin publik.
Në Azi, e cila varet shumë nga energjia nga Lindja e Mesme, qeveritë tashmë kanë futur një javë pune katër-ditore, i kanë nxitur qytetarët të përdorin më pak ajër të kondicionuar dhe kanë pezulluar udhëtimet e biznesit jashtë vendit.
Duke folur në një konferencë në Hjuston, Sawan tha se qeveritë evropiane së shpejti mund të detyrohen të ndërmarrin hapa të ngjashëm.
"Pasojat përhapen si valë. Ne shohim se Azia Jugore është e para që mban barrën, e cila më pas zhvendoset në Azinë Juglindore dhe Verilindore, dhe ndërsa hyjmë në prill, gjithnjë e më shumë në Evropë", tha ai.
"Kjo është arsyeja pse po përpiqemi të bashkëpunojmë me qeveritë dhe t'i njoftojmë ato për mekanizmat që mund të duhet të vendosin - duke përfshirë masat e reduktimit të kërkesës, vendimet për magazinimin, grumbullimin e stoqeve e kështu me radhë", shtoi Sawan.
Tregjet u përfshinë nga paniku, prandaj çmimet e naftës dhe gazit u rritën me 40 dhe 60 përqind në katër javët e fundit.
Në Azi, kjo ka nxitur një kërkim për furnizues alternativë, me vende si Kina, Japonia dhe Koreja e Jugut që konkurrojnë me Evropën për furnizime nga Shtetet e Bashkuara, eksportuesi më i madh në botë i naftës dhe UPP.
"Shumë ngarkesa amerikane tani po devijohen në Azi sepse ata janë të gatshëm të paguajnë më shumë", shpjegoi Ashley Kelty, një analiste në Panmure Liberum.
Megjithatë, burimet e industrisë së energjisë paralajmërojnë se mungesat e karburantit janë një "skenari më i keq, por i pamundur" që do të materializohej vetëm nëse lufta midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit zgjatet deri në verë.
Një burim i lartë në industrinë britanike të energjisë konfirmoi se skenari i përshkruar nga shefi i Shell ishte "një nga më të këqijtë, por prapëseprapë absolutisht i mundshëm".
"Për momentin, njerëzit janë më pak të shqetësuar për sigurinë fizike të furnizimit dhe më shumë të shqetësuar për çmimet. Mbani mend, edhe në kulmin e krizës së fundit energjetike, kur humbëm sasi të mëdha gazi nga Evropa, ne prapë arritëm të siguronim furnizimin", tha burimi.
Megjithatë, ai shtoi: "Është e qartë se ka një pikë, ndoshta në qershor ose korrik, kur çmimet rriten aq shumë sa pyetja është nëse Evropa është e gatshme të paguajë kaq shumë. Në atë pikë çmimet mund të jenë aq të larta sa familjet dhe bizneset të fillojnë të racionalizohen vetë".
Bankierët e Wall Street po paralajmërojnë se Mbretëria e Bashkuar është në rrezik recesioni nëse shoku i çmimeve vazhdon. Morgan Stanley thotë se Banka e Anglisë mund të rrisë normat e interesit nëse çmimet e energjisë nuk bien, gjë që ndoshta do të shkaktonte një rënie ekonomike deri në fund të vitit. /Telegrafi/