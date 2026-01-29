Shefi i Pentagonit i thotë Trumpit se ushtria amerikane është e përgatitur për Iranin
Shefi i Pentagonit, Pete Hegseth, tha të enjten se ushtria amerikane do të jetë e përgatitur të zbatojë çfarëdo që presidenti Donald Trump vendos për Iranin, për të siguruar që Teherani të mos ndjekë zhvillimin e armëve bërthamore.
Me një forcë të madhe ushtarake amerikane të mbledhur në rajon, Hegseth u pyet nga Trump në një mbledhje të kabinetit për të komentuar mbi situatën.
"Ata nuk duhet të ndjekin zhvillimet bërthamore. Ne do të jemi të përgatitur të ofrojmë çfarëdo që ky president pret nga Departamenti i Luftës", ka thënë Hegseth, duke iu referuar riemërimit jozyrtar të Departamentit të Mbrojtjes nga administrata Trump.
Zyrtarët amerikanë thonë se Trump po shqyrton opsionet e tij, por nuk ka vendosur nëse do ta godasë Iranin.
Tensionet SHBA-Iran u rritën pas një shtypjeje të përgjakshme të protestave në të gjithë Iranin nga autoritetet e tij klerike në javët e fundit.
Trump ka kërcënuar vazhdimisht të ndërhyjë nëse Irani do të vazhdojë të vrasë protestues, por demonstratat në të gjithë vendin për privimet ekonomike dhe shtypjen politike janë zbutur që atëherë.
Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të veprojnë nëse Teherani do të rifillojë programin e tij bërthamor pas sulmeve ajrore të qershorit nga forcat izraelite dhe amerikane në instalimet kryesore bërthamore.
Në anën tjetër, Irani të enjten u zotua për një "përgjigje shkatërruese" ndaj çdo sulmi.
Ndërkohë, presidenti i SHBA-së Donald Trump paralajmëroi të mërkurën se një “armadë masive” po shkon drejt Iranit dhe se “sulmi i ardhshëm” i Uashingtonit do të ishte “shumë më i keq” sesa bombardimi i Amerikës ndaj objekteve bërthamore dhe ushtarake të Iranit qershorin e kaluar.
“Ashtu si me Venezuelën”, SHBA-të “janë të gatshme dhe të afta të përmbushin me shpejtësi misionin e tyre, me shpejtësi dhe dhunë, nëse është e nevojshme”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
CNN raportoi gjithashtu herët të enjten në mëngjes se Trump po shqyrton “një sulm të ri të madh” ndaj udhëheqësve, institucioneve qeveritare dhe centraleve bërthamore të Iranit. /Telegrafi/