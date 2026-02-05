Shefi i NATO-s viziton Ukrainën
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka vizituar rajonin e Chernihivit si pjesë e vizitës së tij dy-ditore në Ukrainë.
Ndër të tjera, ai vizitoi fshatin Yahidne, ku forcat ruse mbajtën më shumë se 300 civilë robër në bodrumin e një shkolle lokale për gati një muaj në vitin 2022.
Rutte mbërriti në Kiev të martën, më 3 shkurt, dhe një ditë më vonë vizitoi qytetin e Chernihivit dhe rrethinat e tij.
Yesterday I visited Chernihiv region 🇺🇦 with @andrii_sybiha and @V_Chaus where residents told us about how they’ve been surviving the war. I saw the school basement where an entire village was held captive for a month in 2022 by Russian troops, and the Invincibility Points that… pic.twitter.com/sAt0tkycgR
— Mark Rutte (@SecGenNATO) February 5, 2026
Ai qëndroi në Ukrainë për një natë pas një sulmi të madh të kombinuar rus që ndodhi pak para mbërritjes së tij.
Në fshatin Yahidne, të cilin ai e vizitoi i shoqëruar nga Ministri i Jashtëm ukrainas Andriy Sibiha dhe kreu i administratës ushtarake të rajonit të Chernihiv, Vyacheslav Chaus, atij iu tregua një bodrum ku forcat ruse mbanin fshatarët robër.
Dhjetëra njerëz vdiqën në këto kushte.
During my visit to Kyiv today I saw a civilian heating plant targeted by Russian missiles.
No military value whatsoever - attacks meant only to make people suffer.
But Ukraine stands strong. And NATO stands with you. pic.twitter.com/XWoX11xfEv
— Mark Rutte (@SecGenNATO) February 3, 2026
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s inspektoi gjithashtu një termocentral në zonë që u dëmtua në sulmin rus.
Ndryshe, me mbërritjen e tij në Ukrainë, Rutte njoftoi se aleatët do të gjenin më shumë se 15 miliardë dollarë për të blerë armë për forcat e armatosura ukrainase. /Telegrafi/