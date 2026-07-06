Shefi i NATO-s kërkon që aleatët të paraqesin plane të besueshme për të arritur objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, kërkoi të hënën që aleatët të paraqesin "plane të qarta, konkrete dhe të besueshme" për të arritur objektivat e shpenzimeve të organizatës në samitin e saj vjetor në Ankara.
32 vendet ranë dakord vitin e kaluar të investojnë 5% të produktit të tyre të brendshëm bruto në mbrojtje - 3.5% në buxhetet e tyre të mbrojtjes dhe 1.5% në rrugë, ura dhe porte, në mënyrë që trupat dhe pajisjet të lëvizin më shpejt në kohë konflikti.
Spanja e mbështeti qëllimin, por tha se mund të përmbushë kërkesat e sigurisë së NATO-s pa shpenzuar kaq shumë. Disa vende ende po përpiqen të përmbushin objektivin e vjetër të aleancës prej 2% të PBB-së, transmeton Telegrafi.
Lidhur me shpenzimet midis aleatëve evropianë dhe Kanadasë, Rutte tha se "provat që shohim deri më tani janë mbresëlënëse".
Ai tha se NATO vlerëson se ata do të investojnë së bashku 258 miliardë dollarë më shumë në mbrojtje në vitin 2025 dhe këtë vit sesa kanë investuar në vitet e kaluara.
Por shifrat mund të mos jenë të mjaftueshme për të kënaqur administratën Trump.
Presidenti Donald Trump i ka kritikuar vazhdimisht aleatët e SHBA-së për shpenzimet e mbrojtjes dhe në të kaluarën ka kërcënuar të mos i dalë në mbrojtje asnjë anëtari që nuk bën mjaftueshëm.
Komentet e Rutte në kryeqytetin turk vijnë përpara një samiti dy-ditor që fillon të martën, i cili vjen në një kohë vendimtare për aleancën me Shtetet e Bashkuara që po zvogëlojnë rolin e tyre të sigurisë në Evropë. /Telegrafi/