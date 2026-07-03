SHBA tërheq shumicën e trupave nga Nigeria
Në maj, forcat amerikane dhe nigeriane kryen operacione ushtarake në verilindje të Nigerisë që vranë Abu-Bilal al-Minuki, zëvendëskomandantin e ISIS në nivel global.
Kjo pasoi një sulm amerikan kundër militantëve të urdhëruar nga presidenti Donald Trump, i cili tha se ata kishin synuar të krishterët në vendin afrikan.
Duke iu drejtuar një konference të shefave të mbrojtjes afrikane në Angola të enjten, komandanti i AFRICOM-it, gjenerali Dagvin Anderson e përshkroi marrëveshjen e përbashkët SHBA-Nigeri si një model për bashkëpunimin e ardhshëm të sigurisë në Afrikë.
“Ne kemi tërhequr shumicën e forcave tona që ishin atje vetëm për atë operacion, por po vazhdojmë partneritetin që Nigeria ka kërkuar për të ndihmuar në vazhdimin e shkëmbimit të inteligjencës”, tha Anderson.
Anderson tha se operacioni, në rajonin e pellgut të Liqenit Çad të Nigerisë, demonstroi qasjen e Uashingtonit për të ofruar aftësi të specializuara, duke u lejuar partnerëve afrikanë të udhëheqin operacione sigurie.
Ai tha se bashkëpunimi me Nigerinë kishte ndihmuar në degradimin e ndjeshëm të lidershipit të Shtetit Islamik, duke shtuar se ndikimi ishte shtrirë përtej Afrikës Perëndimore për shkak të rrjetit ndërkombëtar të grupit militant.
Operacioni ndërpreu jo vetëm komandantët lokalë, por edhe komunikimet dhe operacionet më të gjera të Shtetit Islamik, sipas Anderson. /Telegrafi/