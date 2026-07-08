SHBA-të mund t'i japin Ukrainës licencë për të prodhuar raketa Patriot
Donald Trump ka sugjeruar që SHBA-të mund t'i japin Ukrainës një licencë për të prodhuar raketa Patriot.
Presidenti amerikan thotë se një "zog i vogël" i tha se ky veprim ishte në plan, transmeton Telegrafi.
Duke diskutuar vonesat në kohën e dorëzimit për raketat e prodhuara në SHBA, Trump i tha Volodymyr Zelensky: "Një nga gjërat për të cilat do të flasim është... do t'ju japim një licencë për të prodhuar Patriot. Kjo është shumë interesante. Apo jo?"
"Në këtë mënyrë nuk mund të ankoheni se nuk po u japim mjaftueshëm. Unë them t'i bëni vetë", shtoi Trump.
Presidenti më pas bëri shaka se "nuk e kemi informuar kompaninë ende për këtë".
"Kjo do të shkojë mirë... Jam i sigurt se ata do të jenë të emocionuar... do të jenë në gjendje ta bëjnë. Do të jeni në gjendje ta kuptoni këtë", shtoi ai /Telegrafi/