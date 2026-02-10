SHBA-të lëshojnë udhëzime të reja për anijet që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, ndërsa tensionet me Iranin rriten
Shtetet e Bashkuara lëshuan udhëzime të reja të hënën për anijet tregtare që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, një korridor kyç për furnizimet me naftë në Lindjen e Mesme, ndërsa tensionet midis Uashingtonit dhe Teheranit vlojnë për shkak të programit bërthamor të Iranit.
Irani në të kaluarën ka kërcënuar të mbyllë Ngushticën e Hormuzit, një pjesë e së cilës ndodhet brenda ujërave të tij territoriale, dhe herë pas here ka sekuestruar anije tregtare dhe cisterna nafte që lëvizin nëpër zonë duke pretenduar kontrabandë, transmeton Telegrafi.
Administrata Detare e Departamentit të Transportit të SHBA-së këshilloi anijet tregtare me flamur të SHBA-së të qëndrojnë sa më larg ujërave territoriale të Iranit, dhe të refuzojnë verbalisht lejen e forcave iraniane për t'u hipur në anije nëse u kërkohet, sipas udhëzimeve.
"Rekomandohet që anijet tregtare me flamur të SHBA-së që kalojnë nëpër këto ujëra të qëndrojnë sa më larg të jetë e mundur nga deti territorial i Iranit pa kompromentuar sigurinë e lundrimit", sipas udhëzimeve të postuara në faqen e saj të internetit.
Ai tha gjithashtu se ekuipazhet nuk duhet t'u rezistojnë me forcë forcave iraniane nëse hipin në anije.
"Nëse forcat iraniane hipin në një anije tregtare me flamur amerikan, ekuipazhi nuk duhet t'i rezistojë me forcë palës që hipi në anije", tha ajo.
Diplomati më i lartë i Iranit tha të premten se bisedimet bërthamore me SHBA-në, të ndërmjetësuara nga Omani, kishin nisur mirë dhe do të vazhdojnë, në vërejtje që mund të ndihmojnë në zbutjen e shqetësimeve se dështimi për të arritur një marrëveshje mund ta shtyjë Lindjen e Mesme më afër luftës.
Ndërsa të dyja palët kanë treguar gatishmëri për të ringjallur diplomacinë mbi mosmarrëveshjen e gjatë bërthamore të Teheranit me Perëndimin, Uashingtoni ka thënë se dëshiron gjithashtu që bisedimet të mbulojnë raketat balistike të Iranit, mbështetjen për grupet e armatosura në rajon dhe të drejtat e njeriut.
Presidenti Donald Trump e rriti presionin mbi Iranin të premten me një urdhër ekzekutiv që vendoste një tarifë prej 25% për importet nga çdo vend që "drejtpërdrejt ose tërthorazi" blen mallra nga Irani, duke ndjekur një kërcënim që bëri muajin e kaluar. /Telegrafi/